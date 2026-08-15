Дни рождения
Сегодня исполняется 46 лет министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову
Антон Котяков
Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ
Его поздравляет ректор Президентской академии (РАНХиГС) Алексей Комиссаров:
— Уважаемый Антон Олегович! Примите самые искренние поздравления с днем рождения! Ваше внимание к вопросам кадрового потенциала страны и глубокая вовлеченность в процессы реформирования рынка труда делают наше сотрудничество не просто эффективным, но и поистине стратегическим. Особую ценность представляет совместная работа в области переобучения, аналитики и содействия занятости, где Президентская академия выступает Вашим надежным экспертно-образовательным партнером. Хочу отметить Вашу чуткую поддержку молодых специалистов. Благодаря Вашему отношению к делу и личному участию многие наши выпускники нашли свое призвание, пополнив ряды профессионалов министерства. Желаю Вам неиссякаемой энергии, профессиональных побед и, конечно, крепкого здоровья. Пусть все задуманное реализуется!