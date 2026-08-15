Сегодня исполняется 46 лет министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Антон Котяков

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Антон Котяков

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Его поздравляет ректор Президентской академии (РАНХиГС) Алексей Комиссаров:

— Уважаемый Антон Олегович! Примите самые искренние поздравления с днем рождения! Ваше внимание к вопросам кадрового потенциала страны и глубокая вовлеченность в процессы реформирования рынка труда делают наше сотрудничество не просто эффективным, но и поистине стратегическим. Особую ценность представляет совместная работа в области переобучения, аналитики и содействия занятости, где Президентская академия выступает Вашим надежным экспертно-образовательным партнером. Хочу отметить Вашу чуткую поддержку молодых специалистов. Благодаря Вашему отношению к делу и личному участию многие наши выпускники нашли свое призвание, пополнив ряды профессионалов министерства. Желаю Вам неиссякаемой энергии, профессиональных побед и, конечно, крепкого здоровья. Пусть все задуманное реализуется!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»