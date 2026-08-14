В Ленобласти 75% задолженности по зарплате приходится на рабочих

Около 75% задолженности по заработной плате в Ленинградской области приходится на работников рабочих специальностей. Остальная часть задолженности связана с инженерно-техническими работниками и руководителями, сообщила заместитель председателя комитета по труду и занятости населения региона Виктория Ларионова на пресс-конференции ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Строители чаще других оказываются среди должников по зарплате в Ленобласти

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Строители чаще других оказываются среди должников по зарплате в Ленобласти

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

«Примерно 75% — это рабочие специальности, остальное — ИТР (инженерно-технические работники) и руководящие должности. Глубина задолженности из тех организаций, которые деятельность осуществляют, не превышает четырех месяцев. Это свидетельствует о том, что погашение задолженности есть»,— сказала госпожа Ларионова.

По ее словам, в 2026 году в регионе есть компании, которые повторно попадают в список организаций с задолженностью по зарплате. Большинство из них работает в строительной сфере. Основные причины задержек — длинный срок приемки выполненных работ и оплаты, возникновение дебиторской задолженности.

«Но такой мертвой задолженности из экономически активных организаций мы не наблюдаем»,— добавила зампред комитета.

Матвей Николаев