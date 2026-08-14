Глава МИД России Сергей Лавров назвал показательным отсутствие публичной реакции на удары ВСУ по объектам Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). В частности, он упомянул позицию Турции и США.

Сергей Лавров заявил, что ни Турция, ни США публично не осуждают атаки ВСУ, даже если это затрагивает их интересы. В пример он привел удары дронов по турецким судам, а также по судам, связанным с американскими компаниями Chevron и ExxonMobil.

«Вроде, по Каспийскому трубопроводному консорциуму вице-президент США Джей Ди Вэнс послал какой-то сигнал Владимиру Зеленскому, — сказал Сергей Лавров в интервью ИС "Вести". — Турки нам сказали, что они тоже говорили украинцам о том, что не надо его трогать. Но публично все молчат. Это тоже показательно».

С июля терминал КТК в Новороссийске несколько раз был под ударом ВСУ. Из-за этого погрузочные операции приостанавливали, фрахтование нефтяных танкеров подорожало. По данным Financial Times, Джей Ди Вэнс лично передал президенту Украины требование Вашингтона прекратить удары по танкерам и инфраструктуре КТК. Стороны созванивались 31 июля. С тех пор, по данным газеты, ВСУ не били по инфраструктуре консорциума.