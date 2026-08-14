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Лавров назвал показательным отсутствие мировой реакции на удары Украины по КТК

Глава МИД России Сергей Лавров назвал показательным отсутствие публичной реакции на удары ВСУ по объектам Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). В частности, он упомянул позицию Турции и США.

Сергей Лавров заявил, что ни Турция, ни США публично не осуждают атаки ВСУ, даже если это затрагивает их интересы. В пример он привел удары дронов по турецким судам, а также по судам, связанным с американскими компаниями Chevron и ExxonMobil.

«Вроде, по Каспийскому трубопроводному консорциуму вице-президент США Джей Ди Вэнс послал какой-то сигнал Владимиру Зеленскому, — сказал Сергей Лавров в интервью ИС "Вести". — Турки нам сказали, что они тоже говорили украинцам о том, что не надо его трогать. Но публично все молчат. Это тоже показательно».

С июля терминал КТК в Новороссийске несколько раз был под ударом ВСУ. Из-за этого погрузочные операции приостанавливали, фрахтование нефтяных танкеров подорожало. По данным Financial Times, Джей Ди Вэнс лично передал президенту Украины требование Вашингтона прекратить удары по танкерам и инфраструктуре КТК. Стороны созванивались 31 июля. С тех пор, по данным газеты, ВСУ не били по инфраструктуре консорциума.

Составлено ИИ-Ассистентъ

Вице-президент США Джей Ди Вэнс лично передал президенту Украины Владимиру Зеленскому требование Вашингтона прекратить удары по танкерам и инфраструктуре Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), поскольку США опасаются, что такие атаки нанесут ущерб американским компаниям.

Телефонный разговор между Джей Ди Вэнсом и Владимиром Зеленским состоялся 31 июля 2026 года, и в ходе него стороны договорились не наносить удары по КТК или судам, не принадлежащим России, при условии, что они не находятся под украинскими санкциями и не перевозят российскую нефть. Украинская сторона приостановила атаки на КТК ради получения от США лицензии на производство ракет Patriot и надежды закупить несколько сотен таких снарядов до зимы 2026 года для защиты критической инфраструктуры.

Россия, в свою очередь, через МИД неоднократно осуждала атаки Украины на объекты КТК, рассматривая их как подтверждение курса Украины на дестабилизацию мировых нефтяных рынков и «террористические действия». В январе 2026 года и июле 2026 года МИД РФ заявлял, что удары ВСУ по нефтяным танкерам в районе КТК являются атакой на интересы государств-участников консорциума, включая Казахстан и США, а также назвал такие действия «варварским нападением» и «актом агрессии».

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