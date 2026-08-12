FT: ВСУ остановили атаки на танкеры у КТК ради лицензии на ракеты Patriot

Вице-президент США Джей Ди Вэнс лично передал президенту Украины Владимиру Зеленскому требование Вашингтона прекратить удары по танкерам и инфраструктуре Каспийского трубопроводного консорциума. Об этом сообщило Financial Times со ссылкой на источники. В США опасаются, что атаки ВСУ на танкеры вблизи КТК нанесут ущерб американским компаниям.

Джей Ди Вэнс и Владимир Зеленский созвонились 31 июля. Источники издания сообщили, что стороны договорились не наносить удары по КТК или судам, не принадлежащим России, если эти суда не находятся под украинскими санкциями и не перевозят российскую нефть. Украинский чиновник в разговоре с FT отметил, что страна «очень внимательно прислушивается» к американским партнерам. С тех пор украинская сторона не била по судам и терминалам КТК, отмечает FT со ссылкой на собственный анализ информации из открытых источников и официальных заявлений.

«Администрация рассматривает КТК как жизненно важный канал поставок энергии казахстанского происхождения на европейские рынки, служащий альтернативой российским энергоносителям»,— отметил американский чиновник. Долями в КТК владеют две крупные американские компании — Chevron и ExxonMobil. Chevron купила 50% самого крупного месторождения Казахстана Тенгиза, у ExxonMobil — 25%.

Источники отметили, что украинская сторона приостановила удары по КТК ради получения от США лицензии на производство ракет Patriot. Украина также надеется закупить несколько сотен таких снарядов до зимы для защиты критической инфраструктуры от ожидаемых ударов России.

С начала июля терминал КТК в Новороссийске несколько раз оказывался целью украинских атак. Дроны атаковали несколько нефтетанкеров. По данным FT, среди них было судно, зафрахтованное Exxon. Погрузку нефти на терминале несколько раз останавливали. По данным Kpler, которые приводит FT, в июле КТК отгрузил 1,3 млн баррелей в сутки — на 300 тыс. баррелей в сутки меньше, чем месяцем ранее. По сравнению с майскими показателями объем ежедневных отгрузок сократился на 600 тыс. баррелей в сутки.