Один белгородец погиб и 10 пострадали за сутки

Белгородская область за минувшие сутки подверглась атакам 245 беспилотников. В результате один человек погиб, десять пострадали. Один из раненых находится в тяжелом состоянии. Кроме того, зафиксированы три обстрела с 11 боеприпасами и семь сбросов взрывных устройств с БПЛА. Это следует из ежедневной сводки областного оперштаба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: канал Александра Хинштейна в Max Фото: канал Александра Хинштейна в Max

В Белгородском округе мужчина погиб при ударе FPV-дрона по частному дому в селе Варваровка. В городе Грайворон от атаки дрона пострадала женщина, которая ехала на велосипеде. В тяжелом состоянии она госпитализирована в областную клиническую больницу.

Еще пять человек ранены в поселке Красная Яруга. Один мужчина в тяжелом состоянии госпитализирован в городскую больницу №2 Белгорода, остальные пострадавшие отпущены на амбулаторное лечение. В Ракитянском округе при атаке дрона на грузовой автомобиль ранен мужчина, он находится на стационарном лечении. В Шебекино ранены трое мужчин, один из них госпитализирован.

Ударам также подверглись Борисовский, Валуйский, Вейделевский, Волоконовский, Ивнянский, Краснояружский, Ракитянский и Яковлевский округа. В Белгороде, Валуйском, Вейделевском и Ивнянском округах последствий атак не зафиксировано.

Сбиты 140 БПЛА. В результате атак повреждены жилые дома, автомобили, коммерческие и административные объекты, хозпостройки, газовая труба, линия электропередачи и оборудование предприятия. Сутками ранее в регионе пострадали три человека.

По данным Минобороны, в ночь на 14 августа силы ПВО перехватили над территорией РФ 553 беспилотника. В Черноземье, помимо Белгородской области, их ликвидировали в Курской, Липецкой и Орловской.

Анна Швечикова