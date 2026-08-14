В «Невском Центре» откроется один из крупнейших в Петербурге бильярдных гастробаров

В торговом комплексе «Невский Центр» в Петербурге откроется один из крупнейших в городе бильярдных гастробаров — ZAVESA GRAND (юридическое лицо — ООО «Гастро Премиум»). Группа компаний «Аврора» и управляющая команда проекта заключили договор долгосрочной аренды. Открытие запланировано на первый квартал 2027 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Невский Центр» дополнит фудхолл бильярдным клубом на 1,8 тыс. кв. м

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ «Невский Центр» дополнит фудхолл бильярдным клубом на 1,8 тыс. кв. м

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Проект займет около 1,8 тыс. кв. м на пятом этаже комплекса. В пространстве разместятся зал с девятью столами для русского бильярда и пятью столами для американского пула, а также шесть закрытых клубных комнат.

В общей зоне планируется проводить выставочные турниры и корпоративные мероприятия, а также развивать школу бильярда. Гастрономическую часть проекта составят ресторан современной русской кухни, бар с авторской коктейльной картой и лаунж-зона с кальянами.

«Отдельное внимание уделено кухне в формате “русский фьюжн”: за гастрономическое направление отвечает Иннокентий Регентов, бренд-шеф проекта, чья задача — соединить узнаваемые вкусы русской кухни с современной подачей и актуальным ресторанным прочтением»,— отметил основатель ZAVESA GRAND Тимур Бурлуцкий.

После открытия нового фудхолла доля общепита в «Невском Центре» вырастет с 7% до 13%. После запуска бильярдного клуба развлекательная функция займет около 4% площади комплекса, сообщили «Ъ Северо-Запад» в ТК.

«Формат арендатора очень интересный, уровень компании высокий, то есть структура себестоимости бизнеса может выдержать приличную ставку. Предположу, что переговоры шли вокруг 3000–4000 рублей в месяц за кв.м, а далее цена ушла вниз или вверх в зависимости от упорства и таланта какой-либо стороны»,— отмечает в разговоре с «Ъ Северо-Запад» партнер и амбассадор Vertical Hotels Ольга Шарыгина.

Она подчеркивает, что в вопросе инвестиций объект выглядит как мультиформатный, качественный, требующий технологических решений по нескольким функциям. Поэтому объем вложений, по ее мнению, «точно не менее 200 тыс. руб. за кв.м общей площади».

«Далее зависит от нюансов бизнеса и финансовой модели собственника»,— замечает госпожа Шарыгина.

Ранее «Аврора» заключила договор долгосрочной аренды с Market Liner на создание гастрономического пространства на пятом этаже «Невского Центра». Фудхолл площадью 2,7 тыс. кв. м будет рассчитан на 600 посадочных мест и объединит 34 гастрономических корнера и ресторан. Инвестиции в проект составят более 300 млн рублей.

«Невский Центр» расположен на пересечении Невского проспекта и улицы Восстания, напротив Московского вокзала. В комплексе работают более 100 торговых точек, рестораны и кафе, фуд-корт, бизнес-центр и трехуровневая подземная парковка на 550 машиномест.

Матвей Николаев, Валерий Грибанов