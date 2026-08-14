Совет директоров «Распадской» рекомендовал не выплачивать дивиденды за I полугодие
Совет директоров компании «Распадская» (входит в «Евраз») рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам первого полугодия. Отказ от выплат в компании объяснили финансовыми результатами за отчетный период, макроэкономической ситуацией, рыночной конъюнктурой, а также санкционным давлением, передает «Интерфакс».
За первое полугодие «Распадская» получила 8,3 млрд руб. чистого убытка по МСФО. Показатель сократился вдвое по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Выручка компании упала на 4,4% — до 56,7 млрд руб. Валовая прибыль, напротив, выросла на 25% — до 14,93 млрд руб.
Согласно дивидендной политике, «Распадская» стремится направлять на выплаты раз в полгода не менее 100% свободного денежного потока (FCF) по МСФО, если соотношение чистый долг / EBITDA ниже 1,0х. Если же коэффициент превышает 1,0x, на дивиденды направляют не менее 50% FCF. В последний раз «Распадская» выплачивала дивиденды за третий квартал 2021 года в размере 28 руб. на акцию.
Подробнее о ситуации в компании — в материале «Ъ» «Уголь падок на кризисы».
В 2024 году объем продаж «Распадской» сократился на 11% и составил 12,9 млн тонн, при этом чистый убыток зафиксирован в размере 133 млн долларов. В мае 2025 года акционеры «Распадской» уже утверждали решение не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года, объясняя снижение продаж санкционным давлением.
Практика невыплаты дивидендов прослеживается и в других компаниях: в августе 2026 года совет директоров «Русала» рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам первого полугодия, а в июне 2026 года акционеры «Русала» поддержали рекомендацию совета директоров об отказе от дивидендов за первый квартал. Также в 2025 году совет директоров ПАО «КамАЗ» рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды за 2024 год, поскольку компания зафиксировала чистый убыток в 12,46 млрд руб. в первом квартале 2025 года.