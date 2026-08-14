Совет директоров «Распадской» рекомендовал не выплачивать дивиденды за I полугодие

Совет директоров компании «Распадская» (входит в «Евраз») рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам первого полугодия. Отказ от выплат в компании объяснили финансовыми результатами за отчетный период, макроэкономической ситуацией, рыночной конъюнктурой, а также санкционным давлением, передает «Интерфакс».

За первое полугодие «Распадская» получила 8,3 млрд руб. чистого убытка по МСФО. Показатель сократился вдвое по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Выручка компании упала на 4,4% — до 56,7 млрд руб. Валовая прибыль, напротив, выросла на 25% — до 14,93 млрд руб.

Согласно дивидендной политике, «Распадская» стремится направлять на выплаты раз в полгода не менее 100% свободного денежного потока (FCF) по МСФО, если соотношение чистый долг / EBITDA ниже 1,0х. Если же коэффициент превышает 1,0x, на дивиденды направляют не менее 50% FCF. В последний раз «Распадская» выплачивала дивиденды за третий квартал 2021 года в размере 28 руб. на акцию.

Подробнее о ситуации в компании — в материале «Ъ» «Уголь падок на кризисы».