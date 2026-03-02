Уголь падок на кризисы

Входящая в «Евраз» компания «Распадская», один из крупнейших производителей коксующегося угля в РФ, в 2025 году сократила EBITDA на 43 млрд руб., и впервые более чем за десять лет показатель стал отрицательным. Результат связан с падением мировых цен на коксующийся уголь и укреплением рубля. С начала 2026 года котировки растут, но риски создает конфликт на Ближнем Востоке и рост конкуренции.

«Распадская» по итогам 2025 года увеличила чистый убыток в 4,5 раза, до 53 млрд руб., и получила отрицательную EBITDA в 16,6 млрд руб. Как отметили в «Распадской», компания завершила год с отрицательным результатом по EBITDA впервые более чем за десять лет.

Объем продаж при этом за 2025 год вырос на 7%, до 13,8 млн тонн, благодаря увеличению поставок в страны Азиатско-Тихоокеанского региона и на предприятия «Евраза». Добыча угля осталась на уровне 2024 года — 18,5 млн тонн. Но в связи с падением мировых цен на коксующийся уголь выручка «Распадской» сократилась на 26% год к году, до 119,24 млрд руб. Снижение выручки, а также укрепление курса рубля и привели к сокращению EBITDA на 43 млрд руб.

«Распадская» входит в холдинг «Евраз», основными акционерами которого на конец 2021 года выступали Роман Абрамович, Александр Абрамов и Александр Фролов. В 2024 году занимала 17% в общей добыче угля в России. В ноябре 2025 года президент РФ разрешил российской структуре «Евраза» приобрести 93,24% «Распадской» у британской Evraz plc, что соответствует планам «Евраза» по переезду в российскую юрисдикцию.

Как отметили в «Распадской», кризис в угольной отрасли оказался более продолжительным и глубоким, чем ожидалось. Строительный сектор Китая — ключевой потребитель стали — продолжает переживать затяжной спад, что ограничивает спрос, приводит к снижению цен на металл и негативно влияет на рынок коксующегося угля. Российские угольщики, продолжают в компании, также столкнулись с инфляцией издержек и падением спроса на внутреннем рынке. Укрепление рубля, в свою очередь, сделало экспортеров менее конкурентоспособными на мировом рынке. Совет директоров «Распадской» не рекомендовал выплату дивидендов по итогам 2025 года. Акции «Распадской» на Московской бирже 2 марта к 17:00 упали на 2,53%, до 165,9 руб. за бумагу.

В «Распадской» указывают, что начало 2026 года остается непростым: «Несмотря на кратковременный сезонный рост цен на уголь на зарубежных рынках, устойчивых фундаментальных предпосылок для значимого улучшения конъюнктуры пока не наблюдается».

334,9 миллиарда рублей составил сальдированный убыток угольных компаний РФ в январе—ноябре 2025 года, по данным Росстата.

По данным NEFT Research, с начала 2026 года на 22 февраля стоимость премиального коксующегося угля (PLV) на китайском рынке выросла на 8%, до $222 за тонну (CFR, с учетом фрахта). В Индии цены на этом базисе увеличились на 13,1%, до $261 за тонну. Котировки на качественный российский коксующийся уголь (марка Ж) в портах Дальнего Востока выросли на 5,3%, до $140 за тонну (FOB).

Советник управляющего фондом «Индустриальный код» Максим Шапошников говорит, что цены на уголь пошли вверх из-за наводнения в Австралии и проблем с добычей в Индонезии, подстегнуть котировки может и ослабление доллара. В этих условиях, по его словам, «Распадская» может выйти в 2026 году на нулевую рентабельность, а в 2027 году — на положительную. Аналитики Альфа-банка отмечали, что, если цены на уголь сохранятся на уровне конца 2025 года, компания может вернуться к прибыли в первой половине 2026 года.

Партнер NEFT Research Александр Котов говорит, что восстановление глобального спроса на сталь будет стимулировать закупки коксующегося угля, и ключевым драйвером выступит Индия из-за дефицита собственного сырья и амбициозных планов по увеличению выплавки металла. Дополнительную поддержку экспорту окажет ослабление рубля и сокращение дисконтов на российскую продукцию на фоне новых геополитических рисков, считает он. По словам господина Котова, эскалация на Ближнем Востоке оказывает опосредованное влияние на угольный сектор, но может привести к сокращению спроса на сталь и увеличить транспортные расходы, что нивелирует выгоду от роста котировок для российских экспортеров. Кроме того, говорит эксперт, ситуацию для «Распадской» усугубляет усиление конкуренции с «Эльгой».

Бизнес других производителей угля также пока, вероятно, остается под давлением. По прогнозам «Т-Инвестиций», «Мечел», отчетность которого может быть опубликована на этой неделе, сократит выручку по итогам 2025 года на 25%, до 289 млрд руб., EBITDA — на 86%, до 8 млрд руб. В Альфа-банке указывают, что отсутствие долга делает финансовое положение «Распадской» более устойчивым в период кризиса.

Полина Трифонова, Анатолий Костырев