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В Финском заливе нашли тело пропавшего сапбордиста

В Выборгском районе Ленинградской области обнаружили тело 36-летнего гражданина, который пропал во время прогулки на сапборде в Финском заливе. Об этом 14 августа сообщили в ГУ МЧС России по Ленинградской области.

В Выборгском районе нашли погибшего сапбордиста

В Выборгском районе нашли погибшего сапбордиста

Фото: Виталий Смольников / Коммерсантъ

В Выборгском районе нашли погибшего сапбордиста

Фото: Виталий Смольников / Коммерсантъ

Известно, что человек отправился кататься на сапборде и не вернулся. Спасатели организовали поиски, однако найти его живым не удалось.

Тело обнаружили в акватории Ермиловского залива. Сотрудники поисково-спасательного подразделения «Берег» извлекли сапсерфингиста из воды и передали его полиции.

Матвей Николаев

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