В Вологодской области объявили ракетную опасность

На территории Вологодской области объявлен режим ракетной опасности. Об этом сообщил губернатор региона Георгий Филимонов.

«По поступившей от Минобороны России информации, на территории Вологодской области введен режим “Ракетная опасность”»,— написал глава региона в своем Telegram-канале.

Ранее господин Филимонов сообщал, что в ночь на 14 августа в Вологодской области действовал режим беспилотной опасности.

UPD: режим ракетной опасности в Вологодской области снят, сообщил Георгий Филимонов.

Матвей Николаев