Иран заявил о нефтяном загрязнении побережья Персидского залива из-за ударов США

Удары Вооруженных сил США по объектам энергетической инфраструктуры Ирана привели к нефтяному загрязнению иранского побережья Персидского залива. Об этом сообщил замглавы МИД республики Казем Гарибабади в соцсети Х.

Дипломат, в частности, упомянул загрязнение острова Кешм — крупнейшего в Ормузском проливе и в восточной части Персидского залива. «Такой ущерб окружающей среде иранского побережья... подчеркивает необходимость для Ирана как прибрежного государства разработать и внедрить механизм управления Ормузским проливом»,— написал господин Гарибабади.

США возобновили удары по Ирану с начала июля. С 14 июля американские корабли начали блокаду иранских портов. При этом обе стороны конфликта утверждают, что именно они контролируют Ормузский пролив. Иранская сторона выдвигала несколько условий для открытия морского коридора — снятие американской блокады с иранских портов, возмещение ущерба от боевых действий, снятие санкций и разморозка активов.