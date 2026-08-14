СКР возбудил дело после удара беспилотника по электричке в ДНР

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ) после атаки ВСУ на пассажирский электропоезд в Донецкой народной республике (ДНР). Пострадали шесть человек.

По данным следствия, ВСУ с помощью беспилотников нанесли удар по электричке сообщением «Ясиноватая—Успенская» на железнодорожной станции Кутейниково. В СКР пообещали «привлечь к ответственности всех причастных к совершению этого террористического акта».

ЧП случилось вечером 13 августа в городском округе Иловайск. Глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что машинист электропоезда получил серьезные ранения, оператор станции — средней степени тяжести. В числе пострадавших также были начальник станции, проводник и двое пассажиров.