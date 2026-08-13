РБК: продавцы электроники предложили властям поддержать бизнес после атак БПЛА
Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) подготовила предложения по минимизации последствий атак БПЛА на объекты торговли и склады. Свои инициативы РАТЭК направила в Минфин, Минэкономики и Минпромторг, сообщает РБК.
В частности, РАТЭК предложила запретить восстановление НДС по товарам, уничтоженным при атаках БПЛА или терактах на логистических объектах. Также ассоциация просит разрешить учитывать стоимость утерянного товара при расчете налога на прибыль. В числе других идей:
- сформировать фонд для оперативных выплат пострадавшим, чтобы не допустить кассовых разрывов до завершения долгосрочных судебных или страховых разбирательств;
- обязать цифровые платформы отображать в личном кабинете продавца актуальный статус, условия и лимиты страхования конкретного склада до момента подтверждения поставки;
- предусмотреть маркетплейсам возможность добровольного сострахования военных рисков для селлеров;
- обязать цифровые площадки возмещать продавцам утрату соразмерно суммам, полученным маркетплейсами от страховых компаний;
- обязать операторов складов выдавать единый акт об утрате (уничтожении) товара в течение 10 рабочих дней с момента ЧП;
- создать национальный контур государственно-частного перестрахования рисков БПЛА и терактов с привлечением госбюджета.
В РАТЭК считают, что подготовленные меры помогут «не допустить избыточного налогового давления на крупный и средний производственный бизнес». В Минэкономики подтвердили получение предложений. В Минфине пока письмо РАТЭК не получали, но заверили, что вместе с заинтересованными ведомствами обсуждают «аналогичные вопросы от делового сообщества».
По данным «Ъ», Союз продавцов маркетплейсов тоже попросил правительство рассмотреть меры поддержки российских предпринимателей в связи с атаками БПЛА. Среди предложенных СПМ мер — снижение комиссии для пострадавших предпринимателей на срок не менее полугода после возобновления продаж.
Подробности — в материале «Ъ» «Процент непреодолимой силы».
Российская национальная перестраховочная компания (РНПК) с 1 августа 2026 года ввела новую концепцию перестрахования рисков терроризма, диверсий и воздействия БПЛА, которая предусматривает коробочные продукты с одинаковыми условиями для разных отраслей. Период действия генерального договора по перестрахованию таких рисков ограничен шестью месяцами, с возможностью автоматического продления. Максимальный период перестрахования одного объекта для юридических лиц также ограничен шестью месяцами, для физических лиц — двенадцатью месяцами.
Другие организации также предлагали меры поддержки: Торгово-промышленная палата (ТПП) России предложила изменить процедуру банкротства для продавцов, потерявших товар из-за атак БПЛА на склады Wildberries, чтобы они не несли ответственность всем своим имуществом. Союз электронной торговли (СЭТ) обратился в Минпромторг с инициативой обязать маркетплейсы страховать товары продавцов или создавать компенсационные фонды на случай утраты или повреждения продукции. Ассоциация участников рынка электронной коммерции (АУРЭК) попросила предоставить отсрочку от уплаты налогов и страховых взносов на шесть месяцев продавцам, чьи товары пострадали на складах Wildberries.
Минэкономики России прорабатывает меры поддержки предпринимателей, которые потеряли деньги из-за ударов БПЛА по складам Wildberries, обсуждая инициативы совместно с Минфином, ФНС и Центробанком. Ассоциация представителей электронной торговли (АПЭТ) предложила создать единый механизм подтверждения статуса пострадавших предпринимателей и системные защитные меры при масштабных ограничениях работы инфраструктуры маркетплейсов.