РБК: продавцы электроники предложили властям поддержать бизнес после атак БПЛА

Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) подготовила предложения по минимизации последствий атак БПЛА на объекты торговли и склады. Свои инициативы РАТЭК направила в Минфин, Минэкономики и Минпромторг, сообщает РБК.

В частности, РАТЭК предложила запретить восстановление НДС по товарам, уничтоженным при атаках БПЛА или терактах на логистических объектах. Также ассоциация просит разрешить учитывать стоимость утерянного товара при расчете налога на прибыль. В числе других идей:

сформировать фонд для оперативных выплат пострадавшим, чтобы не допустить кассовых разрывов до завершения долгосрочных судебных или страховых разбирательств;

обязать цифровые платформы отображать в личном кабинете продавца актуальный статус, условия и лимиты страхования конкретного склада до момента подтверждения поставки;

предусмотреть маркетплейсам возможность добровольного сострахования военных рисков для селлеров;

обязать цифровые площадки возмещать продавцам утрату соразмерно суммам, полученным маркетплейсами от страховых компаний;

обязать операторов складов выдавать единый акт об утрате (уничтожении) товара в течение 10 рабочих дней с момента ЧП;

создать национальный контур государственно-частного перестрахования рисков БПЛА и терактов с привлечением госбюджета.

В РАТЭК считают, что подготовленные меры помогут «не допустить избыточного налогового давления на крупный и средний производственный бизнес». В Минэкономики подтвердили получение предложений. В Минфине пока письмо РАТЭК не получали, но заверили, что вместе с заинтересованными ведомствами обсуждают «аналогичные вопросы от делового сообщества».

По данным «Ъ», Союз продавцов маркетплейсов тоже попросил правительство рассмотреть меры поддержки российских предпринимателей в связи с атаками БПЛА. Среди предложенных СПМ мер — снижение комиссии для пострадавших предпринимателей на срок не менее полугода после возобновления продаж.

Подробности — в материале «Ъ» «Процент непреодолимой силы».