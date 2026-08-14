Свердловский лагерь «Актай» оштрафовали на 20 тыс. за вспышку кишечной инфекции

Верхотурский районный суд оштрафовал на 20 тыс. руб. по ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ детский лагерь «Актай» за вспышку кишечной инфекции, которая была зафиксирована у 21 ребенка, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Согласно материалам Роспотребнадзора, заболевшие дети в лагере не были вовремя изолированы, а информация о вспышке направлена в надзорный орган с опозданием. Среди других грубых нарушений — нарушение условий хранения продуктов и правил дезинфекции.

Представитель учреждения факты нарушений не оспаривал, однако указал, что сразу после сигнала были приняты меры по локализации очага. Суд учел позицию санитарных врачей: представитель Роспотребнадзора не настаивал на остановке работы лагеря, поскольку к заседанию все выявленные недостатки были полностью устранены. В лагере провели генеральную уборку, изменили графики дезинфекции, наладили контроль за хранением продуктов. 11 августа в «Актае» ввели временный запрет на деятельность, но сейчас основания для его продления отсутствуют. Угрозы для жизни и здоровья детей в настоящее время нет.

10 августа об ухудшении состояния здоровья, в том числе о рвоте и недомогании, сообщили не менее восьми детей. Прокуратура организовала проверку, также было возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ст. 238 УК РФ).

Ирина Пичурина