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На Урале прокуратура начала проверку из-за массового отравления детей в лагере

Прокуратура Верхотурского района начала проверку по факту массового отравления детей в детском оздоровительном лагере МАУ «Актай» в поселке Привокзальный (Свердловская область). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

По данным прокуратуры, 10 августа об ухудшении состояния здоровья, в том числе о рвоте и недомогании, сообщили не менее 8 детей. Точное количество заболевших будет установлено позднее.

«Прокуратура в ходе надзорных мероприятий даст правовую оценку соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, в том числе при организации питания в детском лагере»,— сообщили в ведомстве.

По итогам проверки при наличии оснований прокуратура примет меры реагирования.

Полина Бабинцева

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