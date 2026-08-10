На Урале возбудили уголовное дело после массового отравления детей в лагере

Следователи возбудили уголовное дело после массового отравления детей в детском оздоровительном лагере Верхотурского района (Свердловская область). Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ст. 238 УК РФ). В настоящее время следователи проводят осмотр места происшествия и допрашивают свидетелей. Назначены экспертизы.

«Устанавливается точное количество пострадавших и степень тяжести вреда, причиненного их здоровью. Выполняются иные процессуальные действия, по итогам которых произошедшему будет дана надлежащая правовая оценка»,— сообщили в СКР.

Ранее сообщалось, что прокуратура начала проверку по факту массового отравления детей в детском оздоровительном лагере МАУ «Актай» в поселке Привокзальный (Свердловская область). Известно, что 10 августа об ухудшении состояния здоровья, в том числе о рвоте и недомогании, сообщили не менее 8 детей.

Полина Бабинцева