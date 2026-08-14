Чистая прибыль «Хэдхантера» по МСФО выросла на 4,2% во втором квартале

Чистая прибыль МКПАО «Хэдхантер» (рекрутинговый сервис hh.ru) по МСФО составила 4,63 млрд руб. во втором квартале 2026 года. Это на 4,2% больше аналогичного показателя годом ранее, следует из отчетности компании.

Скорректированная чистая прибыль «Хэдхантера», напротив, упала на 28% — до 4,83 млрд руб. Выручка за отчетный период сохранилась на уровне 10,15 млрд руб. Скорректированная EBITDA сократилась на 1% — до 5,23 млрд руб. Рентабельность по EBITDA снизилась с 52,6% до 51,6%.

Из пресс-релиза также следует, что совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды за второй квартал в размере 200 руб. на акцию. Деньги на эти цели выделят из нераспределенной прибыли прошлых периодов.