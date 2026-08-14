Чистая прибыль «Хэдхантера» по МСФО выросла на 4,2% во втором квартале
«Хэдхантер» получил 4,63 млрд руб. чистой прибыли по МСФО во втором квартале
Чистая прибыль МКПАО «Хэдхантер» (рекрутинговый сервис hh.ru) по МСФО составила 4,63 млрд руб. во втором квартале 2026 года. Это на 4,2% больше аналогичного показателя годом ранее, следует из отчетности компании.
Скорректированная чистая прибыль «Хэдхантера», напротив, упала на 28% — до 4,83 млрд руб. Выручка за отчетный период сохранилась на уровне 10,15 млрд руб. Скорректированная EBITDA сократилась на 1% — до 5,23 млрд руб. Рентабельность по EBITDA снизилась с 52,6% до 51,6%.
Из пресс-релиза также следует, что совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды за второй квартал в размере 200 руб. на акцию. Деньги на эти цели выделят из нераспределенной прибыли прошлых периодов.