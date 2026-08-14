Совет директоров «Хэдхантера» рекомендовал выплатить дивиденды за I полугодие

Совет директоров МКПАО «Хэдхантер» (рекрутинговый сервис hh.ru) рекомендовал выплатить дивиденды за первое полугодие в размере 200 руб. на акцию, указано на сайте раскрытия информации. Деньги на эти цели выделят из нераспределенной прибыли прошлых периодов.

Купить акции под выплату можно до 28 сентября. Текущая дивдоходность составляет около 7%. Согласно дивидендной политике «Хэдхантера», компания стремится направлять на выплату от 60% до 100% скорректированной чистой прибыли по МСФО, если соотношение чистый долг / EBITDA за последний год — не менее 2,5x. Если коэффициент превышает 2,5x, совет директоров может рекомендовать дивиденды с учетом денежной позиции компании, свободного денежного потока, а также ситуации на рынке.

За второе полугодие 2025 года «Хэдхантер» выплатил дивиденды в размере 233 руб. на бумагу. Всего на эти цели компания направила около 116% скорректированной чистой прибыли, приходящейся на собственников компании, по итогам всего года.