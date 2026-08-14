Путин выступил за укрепление связей с Пакистаном

Президент России Владимир Путин поздравил пакистанского президента Асифа Али Зардари и премьер-министра республики Шахбаза Шарифа с Днем независимости исламской республики. Глава российского государства отметил плодотворное сотрудничество двух стран и призвал его укреплять.

Как уточнил Владимир Путин, Москва и Исламабад сотрудничают в том числе в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах. Также «стороны взаимодействуют в решении важных вопросов региональной и глобальной повестки дня», отметил он.

«Уверен, что продолжим конструктивную совместную работу по дальнейшему наращиванию всего комплекса партнерских связей ... в интересах упрочения международной безопасности и стабильности»,— указано в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

В мае посол сообщил о подготовке визита премьера Пакистана в Россию. Даты пока прорабатывают, визит может состояться в четвертом квартале, уточняли в посольстве.

Пакистан обрел независимость в 1947 году после раздела Британской Индии на два независимые государства — Индию и Пакистан.