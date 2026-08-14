В Белгородской области за сутки погиб один человек, 10 ранены
За прошедшие сутки ВСУ атаковали Белгородскую область 122 раза. Погиб один человек, еще 10 местных жителей получили ранения, сообщил врио губернатора области Александр Шуваев.
Мирный житель погиб в Белгородском округе. Четверо пострадавших остаются в больницах. В общей сложности ударам подверглись Белгород и 11 округов: Белгородский, Борисовский, Валуйский, Вейделевский, Волоконовский, Грайворонский, Ивнянский, Краснояружский, Ракитянский, Шебекинский и Яковлевский. ВСУ произвели три артиллерийских обстрела и семь раз сбросили взрывные устройства с БПЛА. Было сбито 135 дронов.
Белгородская область граничит с Украиной и регулярно подвергается атакам. На территории области по решению властей введены режим ЧС федерального уровня и режим КТО. 13 августа два человека пострадали при ударе БПЛА по машине в Шебекино.