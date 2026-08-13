В Белгородской области два человека пострадали при ударе БПЛА по машине

В городе Шебекино беспилотник ударил по автомобилю. Пострадали двое мужчин, сообщил оперативный штаб Белгородской области.

Пострадавших с осколочными ранениями доставили в Шебекинскую больницу. Транспортное средство получило повреждения.

Белгородская область граничит с Украиной и регулярно подвергается атакам. На территории области по решению властей введены режим ЧС федерального уровня и режим КТО. Минобороны РФ сообщало о сбитых ночью над областью дронах, но их число не уточнялось.