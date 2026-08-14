Армия России поразила логистический центр в Киевской области
Российские военнослужащие поразили логистический центр в населенном пункте Бровары в Киевской области. Об этом сообщили в Минобороны России. При атаке задействовали БПЛА «Герань-4 сикер».
Также в ведомстве отчитались об ударе по железнодорожной станции украинского порта Измаил. По данным Минобороны, ее использовали для погрузки, хранения, транспортировки военных грузов и горючего для нужд ВСУ.
Вооруженные силы России в августе 2026 года регулярно наносят массированные удары по транспортно-логистическим центрам в Киевской области, которые, по данным Минобороны России, задействованы в хранении и доставке оружия, грузов военного назначения, а также в производстве беспилотных летательных аппаратов. Например, 5 августа были поражены логистический центр «Терминал Бровары», где хранились комплектующие для беспилотников, а также транспортно-логистический центр Бровары «Рабен Украина» и логистический центр «Бровары» компании «Новая почта».
Эти атаки являются частью более широкой кампании по нанесению ударов по украинским объектам, в рамках которой с начала августа 2026 года Минобороны России ежедневно отчитывается об ударах по портам Украины. Так, 5 августа были поражены три сухогруза южнее Одессы, перевозившие вооружение и военное имущество для ВСУ. В конце июля 2026 года российская армия также нанесла удары по украинским портам в Измаиле, Одессе и Николаеве.