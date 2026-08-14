Армия России поразила логистический центр в Киевской области

Российские военнослужащие поразили логистический центр в населенном пункте Бровары в Киевской области. Об этом сообщили в Минобороны России. При атаке задействовали БПЛА «Герань-4 сикер».

Также в ведомстве отчитались об ударе по железнодорожной станции украинского порта Измаил. По данным Минобороны, ее использовали для погрузки, хранения, транспортировки военных грузов и горючего для нужд ВСУ.