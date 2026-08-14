Товары не повреждены при атаке на склад Wildberries под Тверью

Логистический комплекс Wildberries в Тверской области получил незначительные повреждения при атаке БПЛА. В пресс-службе объединенной компании Wildberries & Russ сообщили, что обломки «задели стену здания».

В компании уточнили, что последствия атаки «оперативно ликвидированы». На объекте заранее провели эвакуацию, товары не повреждены, добавили в RWB.

Склад Wildberries находится в поселке Эммаусс в Калининском округе. После ночной атаки БПЛА на складе возникло задымление, его уже ликвидировали, сообщал врио губернатора Тверской области Виталий Королев.