В Тверской области обломками БПЛА поврежден склад Wildberries

Составлено ИИ-Ассистентъ

Губернатор Тверской области Виталий Королев ранее сообщал об атаке беспилотников на склад Wildberries в Калининском округе 4 августа 2026 года, тогда также был поврежден фасад логистического комплекса.

ВСУ атакуют склады Wildberries с 18 июля 2026 года, и к началу августа 2026 года было повреждено не менее 17% общей площади складов компании, что составляет 5,2 млн кв. м. В результате атак БПЛА на логистические объекты, Wildberries также объявила о планах запустить программу партнерских хабов для хранения товаров.