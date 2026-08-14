В Тверской области обломками БПЛА поврежден склад Wildberries
Обломками сбитого БПЛА повреждена стена складского помещения Wildberries в тверском поселке Эммаусс. Об этом сообщил врио губернатора Тверской области Виталий Королев.
ЧП случилось в Калининском округе региона. На складе возникло задымление, которое уже ликвидировали. Господин Королев уточнил, что сотрудники предприятия не пострадали.
Минобороны России о сбитых над Тверской областью дронах пока не сообщало. ВСУ начали атаковать склады Wildberries с середины июля. Накануне под удар попал объект в Башкирии, там произошел пожар.
Губернатор Тверской области Виталий Королев ранее сообщал об атаке беспилотников на склад Wildberries в Калининском округе 4 августа 2026 года, тогда также был поврежден фасад логистического комплекса.
ВСУ атакуют склады Wildberries с 18 июля 2026 года, и к началу августа 2026 года было повреждено не менее 17% общей площади складов компании, что составляет 5,2 млн кв. м. В результате атак БПЛА на логистические объекты, Wildberries также объявила о планах запустить программу партнерских хабов для хранения товаров.