США продолжают обучать украинских военных пилотированию F-16

США продолжают заниматься обучением военнослужащих ВСУ, в том числе пилотированию американских истребителей F-16. Это следует из доклада, подготовленном Пентагоном, Госдепом и Агентством по международному развитию.

В документе приводятся данные по операции «Атлантическая решимость», проводимой США с 2014 года в Европе для укрепления восточного фланга НАТО. Доклад затрагивает период с 1 апреля по 30 июня.

Согласно документу, во втором квартале 2026 года Штаты продолжили обучение военнослужащих ВВС Украины, в том числе техобслуживанию различных видов вооружений. Подготовка проводилась на объектах в Германии, Косово, Польше, Румынии, Испании, Украине и США. По данным американской стороны, обучение завершили около 575 курсантов ВВС Украины. Это почти на 28,6% меньше по сравнению с предыдущим кварталом.

«Соединенные Штаты продолжили подготовку украинских пилотов F-16 в соответствии с обязательствами по обучению, координируемыми Коалицией по развитию потенциала ВВС, которую США возглавляют совместно с Данией и Нидерландами»,— отмечается в докладе.

В мае 2025 года власти Украины запросили у США оборудование и услуги для поддержки эксплуатации самолетов F-16. Контракт оценивался в $310,5 млн, он включает услуги по подготовке летчиков и техников для обслуживания истребителя.

Подробности — в материале «Ъ» «Летучие голландцы».