Летучие голландцы

Частью переданных Украине американских истребителей F-16 управляют опытные пилоты из США и Нидерландов. Об этом со ссылкой на осведомленные источники сообщило французское издание Intelligence Online. Из публикации следует, что летчики, имеющие значительный опыт боевых вылетов, но уже более не состоящие в рядах военно-воздушных сил своих стран, заключают с ВСУ временные контракты и в основном задействованы для защиты неба над Киевом. Украинские власти информацию об участии иностранцев в пилотировании F-16 отрицают.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Истребители F-16

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters Истребители F-16

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Intelligence Online — французское издание, специализирующееся на освещении деятельности спецслужб и иных силовых структур,— со ссылкой на источники сообщило, что «для защиты воздушного пространства Киева была сформирована эскадрилья F-16, состоящая из украинских, американских и голландских пилотов». «Опытные ветераны» из стран НАТО, как следует из публикации, «задействуются в том числе для отражения российских крылатых ракет и беспилотников».

По данным издания, новое подразделение в составе ВВС Украины появилось «несколько недель назад». Зачисленные в него западные пилоты, как сообщается, «больше не служат в вооруженных силах своих стран», а сотрудничают с ВСУ на основании шестимесячных контрактов, которые могут продлеваться. «Они не занимают никакого официального положения в украинской военной иерархии, несмотря на свою прошлую карьеру, и не фигурируют в общедоступных списках личного состава»,— говорится в публикации.

Среди американских летчиков, как сказано в статье далее, есть люди с большим опытом боевых вылетов в ходе миссии США в Афганистане, а один еще недавно участвовал в операции США в одной из стран Ближнего Востока.

Из публикации неясно, как давно эти «ветераны» покинули ВВС США и Нидерландов. О готовности принять на службу в ВВС Украины иностранцев для пилотирования F-16 на период, пока управлять ими учатся украинские пилоты, еще в 2023 году говорил тогдашний секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Поставить 85–95 американских истребителей F-16 из своих авиапарков Украине в 2023 году пообещали Бельгия, Дания, Норвегия и Нидерланды. Небольшая часть самолетов уже передана Украине и используется в боевых действиях. Начиная с 2024 года украинские пилоты проходили обучение управлению этими бортами в США и ряде европейских стран, однако западные СМИ ранее не раз писали, что им не хватает опыта. Наиболее значимым вкладом западных летчиков в укрепление противовоздушной обороны Украины, согласно публикации Intelligence Online, являются их навыки в использовании высокоточной лазерной авиационной системы целеуказания Lockheed Martin Sniper, которой снабжены некоторые из поставленных Украине F-16.

Фотография одного из украинских F-16AM с подвесным контейнером AN/AAQ-33 Sniper Advanced Targeting Pod и ракетами APKWS II и AIM-9X Sidewinder была в декабре опубликована американским изданием The War Zone. APKWS II — наиболее дешевые из видов ракет, которыми сейчас оснащаются F-16 для Украины. Одна такая ракета стоит от $20 тыс. до $25 тыс., в то время как AIM-9X оцениваются в $500 тыс., а AIM-120 AMRAAM, которыми также оснащаются передаваемые Киеву F-16, в $1 млн. Низкая стоимость в сочетании с высокой точностью, дополнительно повышаемой за счет контейнеров лазерного наведения Sniper, делает эту ракету, по мнению The War Zone, самой перспективной с точки зрения задействования на Украине.

Представитель командования украинских ВВС Юрий Игнат назвал информацию об участии иностранцев в пилотировании F-16 не соответствующей действительности. «Мы даже не стали сразу опровергать, и хотелось посмотреть на реакцию нашего врага, который сразу видит здесь всегда "большое количество иностранцев" и так далее… В нашем небе летают наши летчики и показывают такие результаты, что иностранцы удивляются просто»,— цитируют его украинские СМИ.

Власти США и Нидерландов статью Intelligence Online не комментировали. Не дали ей оценку пока и власти РФ. Ранее в Москве не раз предупреждали, что иностранные военные на территории Украины будут считаться легитимными целями ВС РФ.

Член президиума Совета по внешней и оборонной политике Андрей Ильницкий в беседе с “Ъ” отметил, что «пилоты из США, даже не являясь официальными военнослужащими, используют F-16 для усиления украинской ПВО, то есть активно участвуют в боевых действиях на стороне Украины».

«И как бы страны НАТО ни хотели скрыть участие своих граждан в конфликте, управление боевыми самолетами (при этом не важно, кому они принадлежат, Украине или западным странам) подразумевает вклад в военные действия, что делает их комбатантами и дает России право считать этих пилотов законными целями согласно положениям Международного гуманитарного права»,— заявил он “Ъ”, подчеркнув, что выражает свое частое мнение как военный эксперт. На вопрос, может ли Россия наносить удары по местам базирования этих бортов, если они располагаются не на территории Украины (часть украинских F-16 периодически передислоцируются в страны НАТО для обслуживания), Андрей Ильницкий ответил: «Это зависит от статуса участия стран НАТО в конфликте, с которым им стоит, наконец, определиться. Но у ВС РФ всегда остается законная альтернатива — над Киевской областью ничего и никто не мешает уничтожать западную технику».

В декабре Служба внешней разведки (СВР) РФ сообщила, что отправить своих военных на Украину для управления поставленными Киеву французскими истребителями Mirrage планирует и Франция. Эти планы Париж, как уточнили в СВР, намерен реализовать под прикрытием частных военных компаний. В Москве предупредили, что Франции не удастся уйти от ответственности за участие своих военных в конфликте, а ее ЧВК станут «первоочередной законной целью ВС РФ».

Елена Черненко