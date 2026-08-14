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Сельское поселение в Томской области получило предостережение из-за очагов конопли

Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора выявило на двух земельных участках сельскохозяйственного назначения в Томской области случаи произрастания дикорастущей конопли. В адрес муниципалитета как собственника объявлены предостережения о недопустимости нарушения требований земельного законодательства, сообщили в ведомстве.

Фото: Евгений Курсков / Коммерсантъ

Фото: Евгений Курсков / Коммерсантъ

Очаги дикорастущей конопли инспекторы Россельхознадзора обнаружили в границах Петровского сельского поселения Кривошеинского района на площади 1,14 га. Информацию о выявленных очагах ведомство направило в УМВД России по Томской области.

Россельхознадзор предложил администрации сельского поселения уничтожить очаги конопли и ввести участки в сельскохозяйственный оборот.

Михаил Кичанов

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