Сергей Власенко назначен заместителем губернатора ЯНАО по строительству

Глава Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов утвердил директора департамента строительства и жилищной политики региона Сергея Власенко заместителем губернатора — главой ведомства. Как пояснили в пресс-службе правительства, чиновник будет также курировать работу службы государственного строительного надзора Ямала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Власенко

Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО Сергей Власенко

Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО

«Под его руководством региональный стройблок завершил расселение 1 млн кв. м аварийного жилфонда. Два года подряд Ямал достигал рекордных показателей ввода нового жилья. Также Сергей Власенко курировал восстановление объектов жилищного фонда и социальной инфраструктуры на территории подшефного Волновахского района (ДНР.— "Ъ-Урал")»,— пояснили власти.

Господин Власенко работал в правительства ЯНАО с 2022 года: был первым заместителем директора департамента строительство и жилищной политики, в 2023 году был утвержден главой ведомства. Трудовую деятельность он начинал в органах внутренних дел РФ, с 2013-го занимал пост генерального директора строительной организации, с 2015-го — заместителя главы Лабытнанги, с 2019-го — первого вице-мэра города.

Сергей Власенко сменил на посту замгубернатора Александра Емельянова, который работал в соответствующей должности с 2023 года. Как рассказали «Ъ-Урал» в пресс-службе правительства ЯНАО, чиновник написал заявление об уходе по собственному желанию и ушел в отставку сразу после выхода из отпуска.

Василий Алексеев