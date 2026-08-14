Cartier не смог запретить Sunlight использовать свой дизайн
Швейцарский холдинг Richemont, специализирующейся на продаже предметов роскоши, потерпел очередное поражение в споре с Sunlight из-за копирования элементов коллекции Cartier Love. Девятый арбитражный апелляционный суд в конце июля 2026 года отклонил жалобу иностранной компании на одно из определений нижестоящей судебной инстанции по этому делу, следует из данных арбитражной картотеки.
Спор рассматривается с 2021 года и касается защиты товарного знака — графического мотива в виде головки винта, который используется в браслете Cartier Love. Это украшение создано в 1969 году дизайнером Альдо Чипулло и застегивалось с помощью винта и отвертки.
Как обратил внимание “Ъ”, в последнее время суды фактически отказывали Richemont в продолжении рассмотрения дела из-за проблем с документами. Например, у выписок из торгового реестра, поданных швейцарской стороной, не было консульской легализации или апостилей. Кроме того, Richemont не предоставил доказательств того, что первоначальный истец — Cartier International AG — был ликвидирован из-за реорганизации и права официально перешли к Richemont.
Подробнее — в материале «Ъ» «Швейцарцев попросили от винта».
В конце 2025 года российский ювелир Никита Стребков представил браслет, часть которого была полностью скопирована с дизайна «Гвоздь» от Cartier, что вызвало споры о копировании и «рефлексии» в ювелирной отрасли. Сам Стребков назвал свой дизайн размышлением о том, как мятежный дизайн Альдо Чипулло стал мейнстримом, но при этом он ошибочно назвал его Juste un Clou, хотя оригинальное название — Nail, и утверждал, что Чипулло не стремился к массовости, что противоречит действительности. Браслеты Love и Nail стали частью светской культуры практически сразу после их выпуска.
Коллекция Love, придуманная в 1969 году дизайнером Альдо Чипулло для Cartier, была изначально авангардным украшением, золотым обручем овальной формы, который скреплялся на запястье партнера с помощью крошечной отвертки. Впоследствии это украшение стало символом любви и привязанности, и его носили такие знаменитые пары, как Лиз Тейлор и Ричард Бертон. В 2025 году Cartier представил обновленную версию браслетов Love Unlimited, которая сохранила узнаваемые винты, но стала гибкой и мягкой, позволяя расстегивать и застегивать украшение самостоятельно.
В апреле 2026 года Арбитражный суд Москвы обязал Sunlight опубликовать на своем сайте информацию о нарушении прав на дизайн более двадцати ювелирных изделий бренда Joser и выплатить компенсацию в 17,3 млн рублей. Суд признал факт нарушения на основе простого визуального сравнения, установив «практически точное воспроизведение признаков формы», что, по мнению суда, не могло быть случайным. В феврале 2025 года швейцарский холдинг Richemont International, владеющий Cartier, зарегистрировал в России три товарных знака — Panthere de Cartier, Santos de Cartier и Pasha de Cartier.