Cartier не смог запретить Sunlight использовать свой дизайн

Швейцарский холдинг Richemont, специализирующейся на продаже предметов роскоши, потерпел очередное поражение в споре с Sunlight из-за копирования элементов коллекции Cartier Love. Девятый арбитражный апелляционный суд в конце июля 2026 года отклонил жалобу иностранной компании на одно из определений нижестоящей судебной инстанции по этому делу, следует из данных арбитражной картотеки.

Спор рассматривается с 2021 года и касается защиты товарного знака — графического мотива в виде головки винта, который используется в браслете Cartier Love. Это украшение создано в 1969 году дизайнером Альдо Чипулло и застегивалось с помощью винта и отвертки.

Как обратил внимание “Ъ”, в последнее время суды фактически отказывали Richemont в продолжении рассмотрения дела из-за проблем с документами. Например, у выписок из торгового реестра, поданных швейцарской стороной, не было консульской легализации или апостилей. Кроме того, Richemont не предоставил доказательств того, что первоначальный истец — Cartier International AG — был ликвидирован из-за реорганизации и права официально перешли к Richemont.

Подробнее — в материале «Ъ» «Швейцарцев попросили от винта».