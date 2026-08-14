Швейцарцев попросили от винта

Швейцарский холдинг Richemont, специализирующейся на продаже предметов роскоши, потерпел очередное поражение в споре с Sunlight из-за копирования элементов культовой коллекции Cartier Love (изображения головки винта). В России апелляционный суд отклонил жалобу истца. Причины — отсутствие апостилей на выписках швейцарской стороны и недоказанность перехода прав от Cartier к Richemont. Однако юристы считают, что дело могло бы получить другой оборот, если бы после февраля 2022 года не были заморожены контакты между зарубежными головными офисами и российскими консультантами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анна Акельева / Коммерсантъ Фото: Анна Акельева / Коммерсантъ

Швейцарский холдинг Richemont International SA продолжает попытки отсудить у российского Sunlight 25 млн руб. компенсации за продажу украшений, похожих на коллекцию Cartier Love. Девятый арбитражный апелляционный суд в конце июля 2026 года отклонил жалобу иностранной компании на одно из определений нижестоящей судебной инстанции по этому делу, следует из данных арбитражной картотеки.

Спор рассматривается с 2021 года и касается защиты товарного знака — графического мотива в виде головки винта, который используется в браслете Cartier Love. Это украшение создано в 1969 году дизайнером Альдо Чипулло и застегивалось с помощью винта и отвертки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Браслет Cartier Love

Браслет Cartier Love



Как обратил внимание “Ъ”, в последнее время суды фактически отказывали Richemont в продолжении рассмотрения дела из-за проблем с документами. Например, у выписок из торгового реестра, поданных швейцарской стороной, не было консульской легализации или апостилей. Кроме того, Richemont не предоставил доказательств того, что первоначальный истец — Cartier International AG — был ликвидирован из-за реорганизации и права официально перешли к Richemont.

В Sunlight заявили “Ъ”, что они удовлетворены вынесенными решениями. «Представитель Cartier International AG систематически не являлся в судебные заседания, а заявитель апелляционной жалобы Richemont International SA не смог подтвердить ни собственный юридический статус, ни права на объекты, в защиту которых заявлялся иск»,— говорят в российской компании. Кроме того, истец сам заявил о приостановке деятельности в России с марта 2022 года, что подтверждает утрату интереса к делу. В Richemont на запрос “Ъ” не ответили.

Сеть Sunlight основана Сергеем Грибняковым, Михаилом Масловским и Алексеем Коноваловым в 2009 году. Сейчас у Sunlight более 900 магазинов в России. Выручка в 2024 году выросла на 45%, до 115,35 млрд руб.

Ювелирный дом Cartier основан в Париже в 1847 году. В 1990-х годах вошел в Richemont International SA, объединивший активы Cartier и других марок, в том числе Van Cleef & Arpels, Panerai, Vacheron Constantin, Montblanc, Chloe и т. д. Выручка холдинга в 2025/26 финансовом году выросла на 11% и достигла €22,4 млрд, чистая прибыль — на 27%, до €3,5 млрд.

Отказы российских судов рассматривать жалобы одной из сторон спора из-за отсутствия необходимых формальностей в документах, которые можно быстро исправить,— большая редкость, отмечает руководитель практики юрфирмы «Интеллектуальный капитал» Василий Зуев. Но ошибки могли возникнуть из-за сложностей с доставкой необходимых документов из-за рубежа, добавляет партнер Comply Максим Али. «Зачастую ушедшие иностранные компании замораживают судебную активность, и это приводит к тому, что головной офис прекращает контакты с локальными юристами, не дает инструкций или не делится документами»,— указывает юрист. Впрочем, суды и ведомства не руководствуются происхождением компаний — например, в июле Роспатент по жалобе американской MGM отменил регистрацию знака «Розовая пантера» у фирмы из России (см. “Ъ” от 17 апреля).

В споре Richemont с Sunlight из-за формальных причин суд так и не дошел до оценки искусствоведческой экспертизы, проведенной в рамках дела в 2023 году. В магазинах и на сайте российского ритейлера продаются похожие на Cartier Love изделия производства Московского цеповязального завода. Но отличия у них все же есть — например, у браслетов нет той самой застежки на винт, убедился “Ъ”. Самого по себе сходства отдельных элементов обычно недостаточно для вынесения решения — нужно доказать системное копирование линейки, резюмирует Максим Али.

Виктория Колганова