Спрос россиян на недвижимость в Таиланде вырос на 46,4%

Среди российских покупателей зарубежной недвижимости в первой половине 2026 года особой популярностью стал пользоваться Таиланд. В январе—июне 2026 года россияне приобрели 820 объектов недвижимости в Таиланде, что на 46,4% больше год к году, следует из оценок Sunway Estates. Объем вложений при этом вырос на 84,5%, до $60,7 млн (2,05 млрд бат), уточняют аналитики. В Prian.ru также зафиксировали рост запросов на 41%. В Tranio при падении числа запросов в первом квартале заметили рост показателя в апреле—июне на 30,5% год к году, что является рекордом за последние пять лет наблюдений.

Привлекательности стране добавляет инициированный правительством инфраструктурный бум, считают в Sunway. Рост спроса на недвижимость в Таиланде там также объясняют снижением спроса на недвижимость в других популярных у граждан России юрисдикциях, в частности, в ОАЭ из-за ирано-израильского конфликта и его последствий.

Пхукет по-прежнему остается наиболее востребованной у россиян локацией для приобретения недвижимости в Таиланде. В обращениях Tranio во втором квартале 2026 года на Пхукет пришлось 63,2% от общего числа заявок по стране. На Чонбури, к которой относится Паттайя, пришлось 21,1%, на Бангкок и Сураттхани — по 7,9%. Таиланд привлекает и стабильными ценами.

Подробнее — в материале «Ъ» «Пхукет, та и ладно».