Совокупная площадь новых строек жилья в Москве сократилась более чем на четверть

С января по июнь 2026 года в старых границах Москвы девелоперы начали строить 960 тыс. кв. м новых проектов — это на 29% меньше год к году, подсчитали в Ricci. О похожей динамике говорят в Nikoliers: по данным компании, за июль этого года девелоперы начали строить объекты общей площадью 164 тыс. кв. м, что на 44% меньше год к году. На территории Новой Москвы площадь возводимых жилищных проектов за этот же период сократилась на 39% год к году, до 252 тыс. кв. м, следует из данных Ricci.

Около 75% от общего объема запущенных в январе—июне этого года проектов — элитное жилье, говорит директор по аналитике и исследованиям рынка Ricci Олеся Дзюба. В то же время, по ее словам, за этот период экспозиция жилья в комфорт-сегменте сократилась на 34% год к году, в стандарт-классе — на 26%.

Сложившаяся конъюнктура уже повлияла на стоимость новостроек в Москве и Подмосковье: за июль 2026 года средняя цена квартиры увеличилась на 15% год к году, до 428 тыс. руб. за 1 кв. м, подсчитали в Dataflat.ru. В комфорт-классе этот показатель в августе 2026 года увеличился на 17,5% год к году, до 420,8 тыс. руб. за 1 кв. м, в бизнес-классе — на 13% год к году, до 558,5 тыс. руб. за 1 кв. м, по данным коммерческого директора «Метриума» Дмитрия Проскурина.

Подробнее — в материале «Ъ» «Новостройки перестали расширяться».