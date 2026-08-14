Новостройки перестали расширяться

С января по июнь 2026 года в старых границах Москвы девелоперы начали строить 960 тыс. кв. м новых проектов — это на 29% меньше год к году. В Новой Москве этот показатель достиг 252 тыс. кв. м, сократившись на 39%. В условиях сниженного спроса на массовое жилье и дорогой стоимости земли застройщики вынуждены переориентироваться на возведение элитных новостроек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Совокупная площадь новых жилых проектов в старых границах Москвы по итогам первой половины 2026 года сократилась на 29% год к году, до 960 тыс. кв. м, подсчитали в Ricci. О похожей динамике говорят в Nikoliers: по данным компании, за июль этого года девелоперы начали строить объекты общей площадью 164 тыс. кв. м, что на 44% меньше год к году. На территории Новой Москвы площадь возводимых жилищных проектов за этот же период сократилась на 39% год к году, до 252 тыс. кв. м, следует из данных Ricci.

Москва — самый крупный рынок жилищного строительства в России.

К текущему моменту на первичном рынке столицы заключено около 182 тыс. сделок на первичном рынке на общую сумму свыше 3,4 трлн руб., говорит глава Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков.

В ведомстве отмечают, что в последние три-четыре года рынок был сильно разогрет, поэтому текущая коррекция по запуску новых проектов не указывает на системные сложности в девелопменте.

Активность застройщиков замедлилась из-за снижения спроса на жилье из массового сегмента, который ранее стимулировал рост нового предложения, поясняет директор по развитию департамента жилой недвижимости Nikoliers Анна Мурмуридис. В июле 2026 года число заключенных на рынке новостроек Москвы сделок сократилось на 18% год к году, до 8,7 тыс., по данным Dataflat.ru. Среди причин сокращения числа новых проектов основатель агентства Pinigina Consulting Светлана Пинигина называет более длительное согласование проектов.

Кроме того, по словам коммерческого директора «Балчуг Девелопмента» Ирины Соболевой, в старых границах Москвы осталось мало свободных площадок под застройку. Девелоперам приходится заниматься редевелопментом — подобные проекты чаще относятся к высокобюджетному сегменту, добавляет директор департамента аналитики и ценообразования группы «Эталон» Никита Мурин.

Около 75% от общего объема запущенных в январе—июне этого года проектов — элитное жилье, говорит директор по аналитике и исследованиям рынка Ricci Олеся Дзюба.

В то же время, по ее словам, за этот период экспозиция жилья в комфорт-сегменте сократилась на 34% год к году, в стандарт-классе — на 26%. В отличие от массового сегмента элитные новостройки менее чувствительны к ипотечным ставкам, поскольку значительная часть сделок на этом рынке проходит за счет собственных средств покупателей или рассрочек, говорит Светлана Пинигина.

Сложившаяся конъюнктура уже повлияла на стоимость новостроек в Москве и Подмосковье: за июль 2026 года средняя цена квартиры увеличилась на 15% год к году, до 428 тыс. руб. за 1 кв. м, подсчитали в Dataflat.ru. В комфорт-классе этот показатель в августе 2026 года увеличился на 17,5% год к году, до 420,8 тыс. руб. за 1 кв. м, в бизнес-классе — на 13% год к году, до 558,5 тыс. руб. за 1 кв. м, по данным коммерческого директора «Метриума» Дмитрия Проскурина.

Тем временем площадь новых строящихся проектов в Подмосковье, напротив, увеличилась на 29% год к году, до 1,4 млн кв. м, по данным госпожи Дзюбы. В Московской области около 71% квартир соответствуют лимиту льготного субсидирования в рамках семейной ипотеки, это поддерживает спрос на жилую недвижимость на оптимальном уровне, отмечает Дмитрий Проскурин. «Для сравнения: доля таких лотов в Москве составляет около 6%», — добавляет он. Число сделок в Подмосковье по итогам июля 2026 года увеличилось на 11% год к году, до 4 тыс. ДДУ, подсчитали в Dataflat.ru.

София Мешкова