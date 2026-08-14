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В Туве увеличили дефицит республиканского бюджета

Верховный хурал Тувы внес изменения в бюджет республики на 2026 год. Внеочередная сессия регионального парламента, рассмотревшая этот вопрос, состоялась 13 августа.

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

По сообщению пресс-службы верховного хурала, в утвержденном новом варианте бюджета доходы составят 64,61 млрд руб., расходы — 67,2 млрд руб. Таким образом, дефицит вырос до 2,59 млрд руб.

В первоначальном варианте бюджет Тувы на 2026 год был утвержден в конце 2025-го. Тогда доходы прогнозировались в объеме 63,9 млрд руб., расходы — 65,42 млрд руб., дефицит — 1,52 млрд руб.

Валерий Лавский

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