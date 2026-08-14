Вэнс назвал две главные цели США в операции против Ирана

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон преследует две цели в операции против Тегерана — сохранить низкие цен на энергоносители для американцев и недопустить получения Ираном ядерного оружия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вице-президент США Джей Ди Вэнс

Фото: Kylie Cooper / Reuters Вице-президент США Джей Ди Вэнс

Фото: Kylie Cooper / Reuters

«Я думаю, …что Соединенные Штаты окажутся в более выгодном положении, так как у Ирана не будет ядерного оружия, а Ормузский пролив вернется к тому состоянию, когда цены на нефть и газ будут стабильными для американского народа»,— сказал господин Вэнс в эфире телеканала Fox News.

На этой неделе Reuters со ссылкой на источники сообщило, что США и Иран не вели никаких обсуждений о продлении режима прекращения огня. Агентство опровергло публикацию турецкого Anadolu о том, что стороны согласовали перемирие.