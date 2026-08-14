Politico назвало трех кандидатов на пост пресс-секретаря Белого дома

Возможными кандидатами на пост пресс-секретаря Белого дома рассматриваются глава протокола США посол Моника Кроули, комментатор CNN Скотт Дженнингс, а также бывший представитель штаба Трампа Джейсон Миллер. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

По данным издания, в списке потенциальных преемников Кэролайн Левитт также упоминаются бывший советник Дональда Трампа Алина Хабба и заместитель пресс-секретаря Анна Келли. Очевидного фаворита на эту должность пока нет.

Об уходе 28-летней Керолайн Левитт со своей должности стало известно накануне. Она стала самым молодым пресс-секретарем Белого дома в истории США. Она заявляла, что решила покинуть пост из-за желания проводить больше времени с семьей.