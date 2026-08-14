Politico назвало трех кандидатов на пост пресс-секретаря Белого дома
Возможными кандидатами на пост пресс-секретаря Белого дома рассматриваются глава протокола США посол Моника Кроули, комментатор CNN Скотт Дженнингс, а также бывший представитель штаба Трампа Джейсон Миллер. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.
По данным издания, в списке потенциальных преемников Кэролайн Левитт также упоминаются бывший советник Дональда Трампа Алина Хабба и заместитель пресс-секретаря Анна Келли. Очевидного фаворита на эту должность пока нет.
Об уходе 28-летней Керолайн Левитт со своей должности стало известно накануне. Она стала самым молодым пресс-секретарем Белого дома в истории США. Она заявляла, что решила покинуть пост из-за желания проводить больше времени с семьей.
Кэролайн Левитт занимает должность пресс-секретаря Белого дома с 20 января 2025 года, начала второго президентского срока Дональда Трампа. Президент США Дональд Трамп сообщил 12 августа 2026 года, что Кэролайн Левитт покинет свой пост в конце августа, но останется его внештатным советником и «влиятельным голосом в Республиканской партии».
На место пресс-секретаря Белого дома, помимо упомянутых в новости Моники Кроули, Скотта Дженнингса, Джейсона Миллера, Алины Хаббы и Анны Келли, по данным The Daily Telegraph, также претендуют телеведущая Сейдж Стил, помощник министра внутренней безопасности США по связям с общественностью Триша Маклафлин и журналист Кэри Лейк. Анна Келли является 29-летней заместительницей Кэролайн Левитт, а Алина Хабба — бывшим адвокатом Дональда Трампа. Джейсон Миллер выступал доверенным лицом Трампа во время предвыборной кампании 2015 года.
Ранее, 20 августа 2025 года, Моника Кроули, глава протокольной службы США, заявляла о возможной встрече президентов России и Украины в течение двух недель. До этого, 18 августа 2025 года, Моника Кроули приветствовала европейских политиков в Белом доме, в то время как Дональд Трамп лично встречал Владимира Зеленского.