Глава Пентагона заявил о готовности бесконечно поддерживать блокаду Ирана

Составлено ИИ-Ассистентъ

12 августа 2026 года президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты полностью контролируют Ормузский пролив и сохранят этот контроль, называя морскую блокаду «стальной стеной», с которой Иран ничего не может поделать. За день до этого, 11 августа 2026 года, секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи утверждал, что Ормузский пролив останется закрытым, если США не изменят свое поведение и не примут условия Тегерана, поскольку, по его мнению, США развязали незаконную войну. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи ранее подчеркивал, что для возобновления движения судов после сделки США должны сначала выполнить иранские условия, которые включают отмену санкций и морской блокады, разморозку активов, возмещение ущерба, прекращение угроз и завершение войны против Ирана и его союзников.

5 мая 2026 года глава Пентагона Пит Хегсет заявлял, что Иран не контролирует Ормузский пролив и что США в рамках операции «Проект Свобода» выведут заблокированные мирные коммерческие суда и защитят их от «иранской агрессии». Он отметил, что американским силам не нужно будет входить в иранские воды или воздушное пространство, так как США не ищут конфликта, но не позволят Ирану блокировать доступ к международному водному пути. По словам Пита Хегсета, США считают перемирие с Ираном все еще в силе, но готовы возобновить боевые действия в случае эскалации.

16 апреля 2026 года Пит Хегсет заявил, что США будут препятствовать входу и выходу всех судов из иранских портов в Ормузском проливе «столько, сколько потребуется». Он отметил, что Иран может выбрать «процветающее будущее» или столкнуться с блокадой и бомбардировками инфраструктуры, если сделает «неправильный выбор». В тот же день председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн добавил, что корабли, пытающиеся прорвать блокаду, будут перехвачены, и в случае неподчинения будет применена сила.