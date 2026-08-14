Потребители потратили 952 млрд рублей на онлайн-заказы продуктов питания

Как следует из предоставленных “Ъ” подсчетов Infoline, оборот рынка онлайн-продаж продуктов питания (e-grocery) в первой половине 2026 года составил 952 млрд руб., что на 23,9% больше год к году. Судя по данным аналитиков, динамика продолжает замедляться. Эта тенденция началась с 2025 года, уточняют в Ассоциации компаний интернет-торговли. По ее данным, по итогам прошлого года совокупный оборот рынка e-grocery с учетом доставки из кафе и ресторанов достиг 2,2 трлн руб., что на 42% больше год к году. Для сравнения: в 2024 году фиксировался рост на 99,6%.

По итогам 2026 года рынок онлайн-продаж продуктов питания вырастет до 2,03 трлн руб., что на 25% выше год к году, прогнозируют в Infoline. Это на два процентных пункта ниже значений 2025 года и почти вдвое меньше темпов 2024 года. В Data Insight ожидают оборот рынка по итогам этого года в 1,2 млрд заказов и 1,86 трлн руб., что соответственно больше на 20% и 24% год к году.

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