КНР нарастила импорт российской нефти на 92% за полугодие

В первом полугодии, следует из отчета Argus, морские и трубопроводные поставки смесей Urals и Kebco выросли на 177 тыс. баррелей в стуки (б/с), до 2,2 млн б/с, или 56,3 млн тонн, в первую очередь за счет отгрузок из Приморска и Новороссийска. В частности, российские поставщики увеличили экспорт нефти из западных портов в страны Азии.

Крупнейшим покупателем Urals, Siberian Light, арктических сортов и смеси КТК стала Индия, сообщает Argus. Поставки в страну выросли на 3 млн тонн, до 44,4 млн тонн, хотя доля страны в отгрузках при этом снизилась с 76% до 70%. При этом наибольший прирост импорта российской нефти пришелся на Китай, который увеличил закупки на 92% год к году, до 7,04 млн тонн. Рост объемов, отмечают эксперты, обеспечен за счет перенаправления партий, предназначавшихся для индийского рынка, в первом квартале.

Согласно обзору, экспорт российского сырья в порты Средиземного и Черного морей сократился на 14,4%, до 6,35 млн тонн. Основной причиной снижения аналитики называют падение поставок сортов Urals, Siberian Light и смеси КТК в Турцию на 45,4%, до 4,05 млн тонн.

По мнению экспертов, Китай продолжит наращивать свою долю. Вместе с тем продолжается рост дисконта Urals к корзине североморских и американского сортов, который достиг $25 за баррель и, по оценкам экспертов, продолжит расти в условиях восстановления предложения ближневосточной нефти и снижения мировых цен.

Подробнее — в материале «Ъ» «Баррели потекли в Китай».