Продажи бизнес-литературы сократились на 20% в первом полугодии

Продажи бизнес-литературы в первом полугодии 2026 года значительно сократились, рассказали опрошенные “Ъ” издательства и маркетплейсы. Так, у «Бомборы» продажи сократились на 24% в штучном выражении. У «Альпины» продажи в сегменте также сократились примерно на 20% год к году как в деньгах, так и штуках.

В «Литрес» отмечают, что выручка от продажи книг по всем моделям монетизации (поштучная покупка, абонемент, подписка) в сегменте за первое полугодие снизилась в годовом выражении на 28% и составила более 119 млн руб. В компании уточнили, что в первом полугодии 2025 года к первому полугодию 2024 года в сегменте также наблюдалось снижение на 5%.

Продажи бизнес-литературы на «Авито» за полугодие увеличились на 14% год к году и на 18% — по сравнению со вторым полугодием прошлого года. При этом средняя стоимость книги по бизнесу составила около 870 руб. и за год снизилась на 2%, уточнил представитель «Авито».

Падение интереса к сегменту издательства связывают с экономической ситуацией и отсутствием новых заметных хитов. Кроме того, долгое время драйвером рынка были книги западных авторов, но сегодня значительная часть описанных в них историй успеха слабо применима к российским реалиям, говорят издатели.

Подробнее — в материале «Ъ» «Деньги отложили на полку».