НДС на перевозку пассажиров и грузов беспилотным транспортом могут снизить до 10%

Правительство обсуждает с ИТ-отраслью возможность снижения НДС до 10% на услуги высокоавтоматизированных транспортных средств (ВАТС) — перевозку пассажиров, курьерскую доставку и грузоперевозки. Соответствующие изменения могут быть внесены в Налоговый кодекс. Об этом “Ъ” рассказали три источника, участвующих в разработке этих предложений.

Как утверждают собеседники “Ъ”, при применении стандартной ставки НДС в 22% автономная модель перестает быть конкурентоспособной в сравнении с традиционными перевозками. Введение пониженной ставки позволит выровнять условия для автономных и традиционных перевозок и приведет к росту оборота гражданской беспилотной отрасли до 2 трлн руб. к 2036–2040 годам, настаивают собеседники. Помимо этого, эта мера может компенсировать дефицит курьеров, водителей такси и грузового транспорта, но для ее реализации необходимо принять закон о ВАТС, считают собеседники “Ъ”.

Сейчас беспилотные грузовики, такси и трамваи могут передвигаться по дорогам общего пользования только в рамках экспериментальных правовых режимов. С 2021 года было представлено несколько версий закона о беспилотном транспорте. Последнюю редакцию Минтранс подготовил в 2026 году: документ устанавливает правила движения для ВАТС с 2027 года и определяет ответственность за их нарушение. В Госдуму законопроект до сих пор не внесен.

Подробнее — в материале «Ъ» «Бесчеловечные льготы».