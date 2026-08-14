Бесчеловечные льготы

Как стало известно “Ъ”, правительство обсуждает снижение до 10% НДС на беспилотную перевозку пассажиров, курьерскую доставку и грузоперевозки. Льгота, которая может привести к росту оборота гражданской беспилотной отрасли до 2 трлн руб., должна помочь участникам отрасли и простимулировать развитие беспилотных технологий, считают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Правительство обсуждает с ИТ-отраслью возможность снижения НДС до 10% на услуги высокоавтоматизированных транспортных средств (ВАТС) — перевозку пассажиров, курьерскую доставку и грузоперевозки. Соответствующие изменения могут быть внесены в Налоговый кодекс. Об этом “Ъ” рассказали три источника, участвующих в разработке этих предложений.

Как утверждают собеседники “Ъ”, при применении стандартной ставки НДС в 22% автономная модель перестает быть конкурентоспособной в сравнении с традиционными перевозками. Введение пониженной ставки позволит выровнять условия для автономных и традиционных перевозок и приведет к росту оборота гражданской беспилотной отрасли до 2 трлн руб. к 2036–2040 годам, настаивают собеседники. Помимо этого, эта мера может компенсировать дефицит курьеров, водителей такси и грузового транспорта, но для ее реализации необходимо принять закон о ВАТС, считают собеседники “Ъ”.

Сейчас беспилотные грузовики, такси и трамваи могут передвигаться по дорогам общего пользования только в рамках экспериментальных правовых режимов. С 2021 года было представлено несколько версий закона о беспилотном транспорте. Последнюю редакцию Минтранс подготовил в 2026 году (см. “Ъ” от 5 июня): документ устанавливает правила движения для ВАТС с 2027 года и определяет ответственность за их нарушение. В Госдуму законопроект до сих пор не внесен.

Представители аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко, курирующего отрасль, и Минцифры подтвердили, что решения, направленные на стимулирование развития автономного транспорта, обсуждаются с участием бизнеса в рамках рабочей группы по развитию и внедрению ИИ. Детали предложения они комментировать не стали. “Ъ” направил запросы в Минтранс, а также в «Сбер», «Яндекс» и «Ростех» (головная структура КамАЗа). В «ЭвоКарго» отказались от комментариев.

«По прогнозам Минтранса на российских дорогах до конца 2026 года будут курсировать более 200 беспилотных такси, к 2030 году этот показатель увеличится до 1 тыс. Суммарный флот роботов-доставщиков уже превышает 1 тыс. роверов, а к концу 2027 года может вырасти до 20 тыс.»,— говорит руководитель центра беспилотных технологий АО ГЛОНАСС Михаил Квурт. Он добавляет, что к платформе ЭРА-ГЛОНАСС подключено 111 беспилотных грузовиков, они выполнили около 12,5 тыс. коммерческих рейсов.

Сейчас ключевым игроком в ВАТС является «Яндекс», считает старший аналитик по сектору ТМТ компании «Эйлер» Владимир Беспалов. Компания планирует до конца года довести число беспилотных легковых автомобилей до 200, а парк беспилотных грузовых автомобилей должен приблизиться к 100 единицам, знает он. К 2031 году рынок, включающий эти направления, может превысить 100 млрд руб., оценивает господин Беспалов.

Сергей Собянин, мэр Москвы, в ответ на вопрос о возможной поездке на беспилотном автомобиле, в январе, ТАСС: «Я на трамвае съездил, мне этого хватило. Спасибо».

Зачастую такси-сервисы или сервисы доставки работают как агрегаторы, получая комиссию и оплачивая налог с нее, объясняет партнер юрфирмы МЭФ LEGAL Вадим Зарипов. В случае с беспилотным транспортом — это будет квалифицироваться как отдельная услуга от компании, за счет чего конечные налоговые выплаты могут обходиться дороже, полагает он. Льготная же ставка, подчеркнул господин Зарипов, сэкономит часть средств.

На старте формирования отрасли беспилотного транспорта сложно получить быстрый положительный экономический эффект, покрывающий затраты разработчиков и заказчиков услуг, утверждает господин Квурт. Льгота может стать дополнительным стимулом создания новых бизнес-направлений и инструментом формирования экономической эффективности, считает он. В большей степени мера нужна грузоперевозчикам, так как среди перечисленных сфер беспилотия они испытывают наибольшие финансовые сложности: это обусловлено снижением объема перевозок, кадровым дефицитом, дефицитом топлива и высокой конкуренцией со стороны китайских и казахских перевозчиков, перечисляет эксперт рынка НТИ «Аэронет» Павел Камнев.

Введение льготы необязательно должно происходить исключительно вместе с принятием закона о ВАТС, настаивает господин Зарипов. Налогообложение основано на экономических результатах деятельности, а не на правовой форме, и норма о пониженной ставке может описывать самостоятельные основания и условия ее применения, утверждает он. «Отсутствие "первичного" законодательства этому не мешает»,— резюмирует эксперт.

Ника Сизова