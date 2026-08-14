Минтранс удвоит количество запретных для полета зон

Минтранс планирует расширить более чем в два раза список запретных зон для полета по территории РФ. В новый проект приказа «Об установлении запретных зон», с которым ознакомился “Ъ”, включили 818 зон по всем 14 зонам Единой системы организации воздушного движения: от Санкт-Петербургской и Московской до Магаданской и Якутской. В действующей версии приказа, принятой в 2022 году, запретных зон было 374.

В Минтрансе подтвердили “Ъ” работу над документом и уточнили, что запрет будет распространяться на все типы воздушных судов, включая беспилотные. Исключения сделаны для ВС Минобороны и в ряде случаев для бортов, летающих в интересах нефтяных компаний. Сам документ вступит в силу после его опубликования и будет носить бессрочный характер.

Как указано в пояснении к приказу, новый список установит запретные зоны над охраняемыми и особо важными государственными объектами: объектами топливно-энергетического и оборонно-промышленного комплекса, транспортной инфраструктуры, а также «объектами, представляющими повышенную опасность для жизни и здоровья людей и окружающей природной среды». Перечень составлялся по спискам ФСБ, ФСО, Минобороны, Росгвардии, Минпромторга, Минэнерго, «Росатома», «Роскосмоса» и других госкомпаний, а также по предложениям региональных правительств, уточняется в документе.

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