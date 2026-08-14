Гимнастка из Воронежа Ангелина Мельникова завоевала золото на чемпионате Европы

Воронежская гимнастка Ангелина Мельникова стала победительницей чемпионата Европы в личном многоборье. Соревнования проходят в Загребе, Хорватии. Об этом сообщили в Федерации гимнастики России (ФГР).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ

По итогам соревнований Мельникова набрала 55,932 балла. Спортсменка показала лучший результат в опорном прыжке (14,033) и вольных упражнениях (13,800), а также заняла третье место на бревне (13,833) и шестое — на брусьях (14,266). При этом оценку Мельниковой за вольные упражнения изменили после протеста, поданного тренерами. Первоначально судьи выставили 13,600 балла при сложности 5,6, но затем увеличили сложность упражнения до 5,8.

Завоеванная в Загребе золотая награда стала для гимнастки пятой в карьере на чемпионатах Европы. Ранее она побеждала в 2016, 2017, 2018 и 2021 годах.

Серебряным призером чемпионата Европы стала россиянка Анна Калмыкова с результатом 54,632 балла. Третье место заняла Елена Колас из Франции с оценкой 53,966 балла.

Ангелина Мельникова родилась 18 июля в Воронеже. Она является серебряным призером Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро в командном многоборье. На Играх в Токио в 2021 году она завоевала золото в командном первенстве, а также бронзу в личном многоборье и на разновысоких брусьях. После этого российские гимнасты были отстранены от международных стартов, а нейтральный статус Ангелина Мельникова получила только в марте 2025 года. В том же году на чемпионате мира в Джакарте она одержала победу в личном многоборье и опорном прыжке, а также получила серебро в упражнениях на брусьях. В феврале 2026 года спортсменка выступала за итальянский клуб ASD Libertas Ginnastica Vercelli в чемпионате Италии, где помогла команде завоевать золото. В апреле на Кубке России она взяла бронзу в многоборье и серебро в вольных упражнениях. В ближайших планах гимнастки — участие в отборочном турнире к Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе.

На этих соревнованиях Ангелина Мельникова квалифицировалась в три финала на отдельных снарядах. 15 августа спортсменка выступит в вольных упражнениях, на бревне и в опорном прыжке.

На прошлой неделе посольство Хорватии в Москве отказало Мельниковой в визе за два дня до ее вылета на чемпионат Европы. Въездные документы не выдали девяти из 65 членов российской делегации по спортивной гимнастике, включая олимпийскую чемпионку. Позже хорватская сторона пересмотрела это решение и предоставила визы четверым спортсменам, в том числе Мельниковой.

Кабира Гасанова