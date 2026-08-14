На своем месте

На полях IV форума «Арктика — регионы» в Архангельске «Ростелеком» организовал для представителей медиа зону современного импортозамещенного рабочего места. Провайдер установил в пресс-центре ноутбуки «Айрон» с операционной системой «Альт Линукс» и предоставил доступ к ИИ-платформе «Нейрошлюз».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ПАО «Ростелеком» Фото: ПАО «Ростелеком»

Журналисты и блогеры смогли лично оценить возможности отечественной цифровой инфраструктуры. Ноутбуки «Айрон» собраны в Санкт-Петербурге на производственных мощностях НПО РТТ (дочернее предприятие «Ростелекома») и включены в реестр Минпромторга РФ. На устройства была установлена российская операционная система «Альт Линукс», что обеспечило высокий уровень производительности и безопасности при выполнении журналистских задач.

«Это не просто демонстрация гаджетов, выданных для формального знакомства, — это реально работающие продукты, которые помогают формировать цифровую независимость страны. Здесь, на форуме, они протестированы и получили высокую оценку коллег-журналистов. Мы видим, что российский цифровой рабочий стол не уступает зарубежным аналогам по функциональности, а по отдельным моментам, например в части безопасности, и вовсе превосходит их»,— отмечает вице-президент «Ростелекома», генеральный директор холдинга «Техновейв» и компании «БУЛАТ» Александр Логинов.

Особый интерес участников вызвал доступ к онлайн-платформе искусственного интеллекта «Нейрошлюз». Этот сервис предоставляет пользователям единое окно для работы с ведущими генеративными нейросетями. Для представителей СМИ функционал платформы оказался особенно полезен: с помощью ИИ-инструментов можно было оперативно создавать текстовые заметки, генерировать изображения для иллюстраций, во много раз быстрее расшифровывать аудиозаписи интервью и протоколировать встречи.

«Оснащение рабочих мест отечественными компьютерами с российской операционной системой — это не просто дань политике импортозамещения, а реальный шаг к обеспечению цифрового суверенитета и бесперебойной работы. Для нас критически важна стабильность и защита данных, особенно при работе с материалами с полей. Отечественное железо и софт показали полную готовность к высоким нагрузкам в режиме нон-стоп», — считает директор по региональному развитию ИД «Коммерсантъ» Александр Щелканов.

На протяжении всего времени работы форума в пресс-центре дежурил профильный специалист «Ростелекома». Он оказывал консультационную поддержку пользователям, помогая освоить незнакомое ПО и рассказывая об алгоритмах эффективной работы с искусственным интеллектом.

Ангелина Гуляева