Цифровой фундамент Севера

«Ростелеком» выступил стратегическим технологическим партнером IV форума «Арктика — регионы», предоставив комплекс телекоммуникационных услуг для проведения масштабного делового мероприятия. Оператор организовал надежную цифровую инфраструктуру в Архангельском театре драмы имени М. В. Ломоносова и в двух уличных павильонах общей площадью более 1 тыс. кв. м, что обеспечило бесперебойную работу всех сессий и онлайн-трансляций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ПАО «Ростелеком» Фото: ПАО «Ростелеком»

Специалисты компании проложили свыше километра волоконно-оптического кабеля и организовали широкополосные каналы связи с пропускной способностью 100 Мбит/с. Для удобства делегатов на площадках была развернута сеть Wi-Fi. Созданная телеком-инфраструктура обеспечила возможность проведения прямых трансляций ключевых дискуссий, а также подключение некоторых спикеров в режиме видеоконференцсвязи.

«Для нас большая честь обеспечивать связью масштабное событие, где обсуждается будущее российской Арктики. Мы понимаем, что от надежности телеком-инфраструктуры напрямую зависит качество работы и взаимодействия участников. И уже в четвертый раз на площадке форума мы смогли создать технологическую основу для конструктивного диалога, объединив офлайн- и онлайн-форматы общения»,— говорит директор Архангельского филиала ПАО «Ростелеком» Виктор Британский.

Форум стал уникальной платформой для диалога представителей власти, бизнеса, науки и экспертного сообщества по вопросам развития арктических территорий России. На протяжении трех лет в качестве участников деловой программы к обсуждениям присоединяются и эксперты «Ростелекома». Высокая деловая активность делегатов подтверждается статистикой: только в первый день было зарегистрировано более 1200 сессий подключения к беспроводной сети, а объем переданных данных превысил 300 Гб. Пиковая нагрузка на сеть пришлась на время пленарного заседания «Технологическое лидерство на страже Арктики».

«Арктика — это стратегически важный для России регион, и цифровизация здесь играет ключевую роль. "Ростелеком" последовательно развивает телекоммуникационную инфраструктуру на Севере, и наша задача — чтобы даже в самых отдаленных точках технологии работали на высоком уровне. Речь идет и об организации доступа к связи для населения арктических территорий, и о том, чтобы развивать и внедрять цифровые решения, которые уже создают основу умных городов и промышленных кластеров в Арктической зоне России»,— отмечает вице-президент «Ростелекома», генеральный директор холдинга «Техновейв» и компании «БУЛАТ» Александр Логинов.

«"Ростелеком" — наш традиционный надежный партнер по обеспечению технологической устойчивости и связи на форуме. В этом году мы выводим сотрудничество на новый уровень, расширяя участие компании в деловой и официальной программах. Уверена, что наше стратегическое технологическое партнерство продолжится и в последующие годы», — считает руководитель форума «Арктика — регионы» Юлия Володарская.

Организатором IV форума «Арктика — регионы» выступило правительство Архангельской области, соорганизаторами — АНО «Агентство регионального развития» и компания «НЕВА-Интернэшнл». Масштабное мероприятие прошло при поддержке Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики. В работе форума приняли участие более 1500 делегатов из 45 регионов России, включая представителей госкорпораций, федеральных и региональных властей, портовой отрасли, а также операторов нефтегазовых и горнодобывающих проектов.

Ангелина Гуляева