Касалось бы…

13 августа на чемпионате Европы по водным видам спорта, проходящем в Париже, сборная России разжилась еще одной наградой. Иван Гирев, Василий Кукушкин, Александр Щеголев и Егор Корнев в эстафете 4х100 м вольным стилем бились за золото, но довольствовались серебром, уступив венграм 0,09 сек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Серебряные призеры чемпионата Европы в эстафете 4х100 м вольным стилем россияне Иван Гирев, Василий Кукушкин, Александр Щеголев и Егор Корнев

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters Серебряные призеры чемпионата Европы в эстафете 4х100 м вольным стилем россияне Иван Гирев, Василий Кукушкин, Александр Щеголев и Егор Корнев

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Кролевая эстафета 4х100 м для сборной России началась тремя очень похожими этапами. И Иван Гирев, и Василий Кукушкин, и Александр Щеголев здорово справлялись с первой полусотней метров, но сдавали после отсечки. И каждый из них, комментируя исход гонки в эфире «Матч ТВ», был разочарован. «Я подвел тренерский штаб»,— сказал Щеголев. «Не все получилось»,— произнес Кукушкин. А Гирев предположил, что ожесточенная борьба за касание на финише — «следствие того, что мы где-то раньше ошиблись».

Борьбу за касание на финише вели два классных спортсмена — главная надежда российского плавания Егор Корнев и сильный венгр Криштоф Милак, двукратный олимпийский чемпион.

Оба на заключительном отрезке развили такую скорость, что мигом лишили всех остальных шансов на одну из верхних ступеней пьедестала. Их схватка длилась до последних метров. Победителем вышел венгр. Разница — 0,09 сек. Бронзовые призеры хорваты оказались почти в секунде позади.

Для Гирева, Кукушкина и Щеголева это первые медали на турнире. Для Корнева — третья и, скорее всего, не последняя. Ранее 22-летний россиянин взял золото на 50 м баттерфляем и серебро на 100 м вольным стилем. На 50 м вольным стилем он будет главным претендентом на победу.

Криштоф Милак в закрывавшей программу четверга эстафете тоже выиграл третью медаль на нынешнем чемпионате Европы — и второе золото за день. Первое он добыл на стометровке баттерфляем, где сборную России представлял Андрей Минаков. Он не смог навязать борьбу и стал восьмым.

Надежды многие болельщики российской команды связывали с заплывом девушек на 50 м на спине. Обнадеживали события среды. В квалификации 21-летняя Алина Гайфутдинова показала блестящее время — 26,91 сек. Это был бы второй результат в истории и рекорд Европы, если бы в том же заплыве время просто феноменальное не показала 19-летняя итальянка Сара Кертис. Она проплыла за 26,63 сек. и снесла мировой рекорд. По сравнению с прошлым, принадлежавшим титулованной австралийке Кейли Маккиоун, срезала больше двух десятых — пропасть по меркам сверхкоротких дистанций.

Однако с медалью не склеилось. Гайфутдинова, всегда добавляющая во второй половине бассейна, на этот раз отпустила соперниц со старта все-таки чересчур далеко. Сильных оппоненток было много — в Европе вообще впервые за долгое время появилась россыпь спринтерш-спинисток. Настичь их не вышло. Итогом стало пятое место. А скептики, считавшие, что Сара Кертис рановато нажала на газ и выдала свою лучшую попытку в полуфинале, ошиблись. Итальянка снова превзошла мировой рекорд. Теперь уже свой собственный. Она преодолела 50 м за 26,56 сек. и без проблем завоевала золото.

Не сумел зацепиться за медаль и опытный брассист Кирилл Пригода. На 200 м этим стилем он неплохо начал и одно время даже лидировал, но выключился в середине третьего полтинника. И спурт в концовке не помог. Пригода занял четвертую позицию. Чемпионом Европы стал британский тинейджер Филип Новацки.

В общем зачете европейского первенства сборная России удерживает четвертую строчку (7 золотых наград, 7 серебряных и 7 бронзовых), уступая командам Великобритании (11–3–7), Италии (10–9–13) и Германии (8–7–8).

В зачете, учитывающем только результаты соревнований по плаванию, россияне опустились на пятое место (2–3–3), а на его вершине по-прежнему располагаются британцы (5–1–3).

Роман Левищев