Российские пловцы взяли серебро в эстафете вольным стилем на чемпионате Европы

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Егор Корнев, один из участников эстафеты, завоевал серебро на дистанции 100 метров вольным стилем на текущем чемпионате Европы, установив новый рекорд России с результатом 46,74 секунды. Он также ранее взял золото на 50 метрах баттерфляем на этом турнире, что стало его первой личной международной медалью. В прошлом году Егор Корнев завоевывал золото и серебро чемпионата мира, а в позапрошлом — золото мирового первенства на короткой воде, но эти награды были получены в эстафетах.

Иван Гирев, также плывший в эстафете, имеет опыт участия в чемпионатах мира и Олимпийских играх. В 2021 году он входил в состав российской команды, которая заняла второе место в эстафете 4х200 метров на чемпионате мира по плаванию на короткой воде. В 2025 году Иван Гирев вместе с Егором Корневым, Дарьей Трофимовой и Дарьей Клепиковой финишировали вторыми в смешанной эстафете 4х100 метров вольным стилем на чемпионате мира, установив рекорд Европы.

Европейская федерация плавания (European Aquatics) рассматривает возможность допуска российских спортсменов к участию в турнирах с флагом и гимном, если национальные правительства стран-хозяек соревнований дадут такое разрешение. Однако на текущем чемпионате Европы в Париже российские спортсмены выступают без национальной символики, поскольку Франция разрешает им участвовать только в нейтральном статусе.