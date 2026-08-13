Российские пловцы взяли серебро в эстафете вольным стилем на чемпионате Европы
Российские спортсмены завоевали серебряную медаль в эстафете 4x100 м вольным стилем на чемпионате Европы по водным видам спорта. Турнир проходит в Париже.
За Россию выступали Иван Гирев, Василий Кукушкин, Александр Щеголев и Егор Корнев. Команда преодолела дистанцию за 3 минуты 10,12 секунды. Первое место заняла Венгрия (3 минуты 10,03 секунды). Бронзовую медаль взяла команда Хорватии (3 минуты 11,08 секунды).
На счету российских спортсменов теперь 21 медаль на турнире — по семь золотых, серебряных и бронзовых. Россияне выступают в нейтральном статусе. Чемпионат проходит с 31 июля по 16 августа.
Егор Корнев, один из участников эстафеты, завоевал серебро на дистанции 100 метров вольным стилем на текущем чемпионате Европы, установив новый рекорд России с результатом 46,74 секунды. Он также ранее взял золото на 50 метрах баттерфляем на этом турнире, что стало его первой личной международной медалью. В прошлом году Егор Корнев завоевывал золото и серебро чемпионата мира, а в позапрошлом — золото мирового первенства на короткой воде, но эти награды были получены в эстафетах.
Иван Гирев, также плывший в эстафете, имеет опыт участия в чемпионатах мира и Олимпийских играх. В 2021 году он входил в состав российской команды, которая заняла второе место в эстафете 4х200 метров на чемпионате мира по плаванию на короткой воде. В 2025 году Иван Гирев вместе с Егором Корневым, Дарьей Трофимовой и Дарьей Клепиковой финишировали вторыми в смешанной эстафете 4х100 метров вольным стилем на чемпионате мира, установив рекорд Европы.
Европейская федерация плавания (European Aquatics) рассматривает возможность допуска российских спортсменов к участию в турнирах с флагом и гимном, если национальные правительства стран-хозяек соревнований дадут такое разрешение. Однако на текущем чемпионате Европы в Париже российские спортсмены выступают без национальной символики, поскольку Франция разрешает им участвовать только в нейтральном статусе.