Курс доллара достиг максимальной отметки с 20 марта

13 августа курс доллара на внебиржевом рынке достигал отметки 84,15 руб./$, максимальной отметки с 20 марта, следует из данных «МФД Инфоцентр». По сравнению с закрытием предыдущего дня стоимость американской валюты поднималась на 1,8%. Даже с учетом коррекции во второй половине дня (до 83,1 руб./$) курс доллара превышает показатель начала месяца почти на 5%. На торгах Московской биржи обновил пятимесячный максимум и курс юаня, вплотную приблизившись к отметке 12,5 руб./CNY.

Основной причиной ослабления рубля в последние несколько недель остается ограниченность предложения иностранной валюты, прежде всего со стороны экспортеров, притом что спрос на нее со стороны импортеров растет, указывает аналитик «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин. Согласно последнему «Обзору рисков финансовых рынков» Банка России, в июле объем нетто-продаж валюты со стороны крупнейших экспортеров составил всего $2,2 млрд, это минимальное значение с начала 2023 года. Причем в предшествующие три месяца средний объем продаж составлял $8,6 млрд. «Эффект от сокращения продаж со стороны экспортеров проявляется с задержкой в один-полтора месяца, эффект от продаж в прошлом месяце продолжает отражаться в августе»,— отмечает аналитик ФГ «Финам» Николай Дудченко.

Во многом сокращение продаж экспортной выручки было связано со снижением мировых цен на нефть, а также с ростом дисконта на российскую нефть. Если в конце апреля стоимость нефти Brent доходила до $120 за баррель, то к началу июня она опустилась ниже $90 за баррель. В начале июля она достигла $72 за баррель, то есть вернулась к значениям февраля, до начала боевых действий в районе Персидского залива. При этом в июле средняя цена Urals сократилась до $59 за баррель, тогда как в июне она составляла $63,5, а в мае — $86,5 за баррель. «Рынок будет отыгрывать снижение нефтяных цен в августе, а также в сентябре, так как экспортная выручка поступает в Россию с задержкой около двух месяцев»,— указывает аналитик компании «Эйлер» Александра Никифорова.

Еще одной причиной ослабления рубля стало наращивание Минфином покупок иностранной валюты в рамках бюджетного правила с начала августа. В ближайший месяц министерство направит на покупку иностранной валюты более 136 млрд руб., на 10% больше, чем месяцем ранее.

Подробнее — в материале «Рубль теряет поддержку со всех сторон».