Генконсульство: россиян не было на борту загоревшегося судна у берегов Турции

Генконсульство России в Анталье не получало обращений от россиян после пожара на борту экскурсионного судна Toys Boat в турецком Фетхие. Об этом сообщила пресс-служба диппредставительства. Информации о том, что граждане России были на борту судна, также нет.

Турецкие профильные службы не сообщали о тяжело раненых при пожаре, добавили в Генконсульстве. Ведомство продолжает выяснять подробности случившегося и держит этот вопрос «на приоритетном контроле». В Российском туристическом союзе (РТС) сообщили, что на судне были только граждане Турции, передает «Интерфакс».

Пожар произошел сегодня на судне, перевозившем туристов в бухте Катранчи неподалеку от Фетхие. По данным турецкого агентства DHA, на борту было 115 человек. Все они были эвакуированы. Причины возгорания неизвестны. Газета Hurriyet писала, что при пожаре никто не погиб. Точное количество пострадавших не приводится.